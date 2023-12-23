Экономия на качестве топлива приводит к негативным последствиям. Даже одна заправка плохим топливом может нанести значительный вред для автомобиля. Формулы вроде: "трижды заправлюсь подешевле и один раз качественным" не работают и приводят к серьезным проблемам.

Устранение последствий использования некачественного топлива может отнять немало средств и времени. Проблемы могут возникнуть не только с топливной системой, но и с другими механизмами двигателя. Именно поэтому, особенно в современных автомобилях, нужно использовать только качественное топливо, приобретенное в сети АЗС с хорошей репутацией.

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От некачественного топлива страдает прежде всего топливная система. Но возможны и другие неисправности: в цилиндро-поршневой группе, газораспределительном механизме и системе выпуска отработанных газов. Давайте рассмотрим, к каким поломкам может привести использование дешевого топлива.

Топливная система

Дешевое топливо часто содержит механические примеси, проще говоря мусор. Самая простая неисправность, которая может из-за этого возникнуть – забьется сеточка в топливном баке. Если это произошло, автомобиль теряет мощность, или вообще работает только на холостых оборотах. Вовремя прочистив сетку заборника горючего, можно спасти топливный насос. А если продолжать ездить с такой неисправностью, то топливная помпа быстро выйдет из строя.

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Заправка некачественным топливом может засорить сетку топливной помпы, и это одна из самых незначительных проблем

Еще одна неисправность, связана с некачественным топливом, – засорение топливного фильтра. Устранить ее достаточно легко, достаточно просто заменить фильтр. Обычно топливный фильтр меняется через одно ТО, но если было залито некачественное топливо и сетка топливозаборника была забита, менять топливный фильтр нужно вне очереди.

Загрязнение топливных форсунок – более серьезная неисправность. В большинстве случаев помогает их прочистка на специальном стенде, но иногда может понадобиться и замена. Стоят топливные форсунки недешево.

Топливный насос высокого давления используется как в дизельных двигателях, так и в бензиновых с системой прямого впрыска. Это одна из самых дорогих деталей топливной системы, которая выходит из строя из-за некачественного топлива. Замена или восстановление насоса высокого давления занимает немало времени и стоит совсем не дешево.

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Цилиндро-поршневая группа

У многих современных автомобилей блоки двигателя алюминиевые, а стенки цилиндра покрыты специальным напылением. Такая конструкция позволяет сделать стенки цилиндра очень твердыми и устойчивым к трению. Но есть обратная сторона медали – твердое покрытие не приспособлено к ударным нагрузкам, которые возникают во время детонации.

Детонация приводит к разрушению стенок цилиндров

Низкокачественный бензин, с меньшим, чем заявлено, октановым числом, склонен загораться преждевременно. Это явление называется детонацией. Именно она разрушает покрытие стенок цилиндров современных алюминиевых двигателей. Когда покрытие повреждено, возникают задиры на стенках цилиндров и на поршнях. Для того чтобы разрушить хрупкое покрытие цилиндров, достаточно даже одной заправки некачественным топливом. Ремонт или замена двигателя современного автомобиля – очень недешевое удовольствие и вряд ли его можно сопоставить с "экономией" на баке горючего.

Поэтому при заправке обязательно следуйте рекомендациям завода-изготовителя. Если рекомендуется лить бензин марки А95, не стоит использовать бензин с маркировкой А92. Кроме этого, можно проверить паспорт горючего. В сети АЗК WOG такие документы всегда есть в уголке потребителя. Также интересуйтесь независимыми экспертизами топлива, которые Авто24 регулярно публикует.

Газораспределительный механизм

Низкокачественное топливо пагубно действует на детали газораспределительного механизма, а именно на клапаны. Неполное сгорание топлива образует нагар, который не дает клапану полностью закрыться. В результате клапан может прогореть.

Некачественное топливо может стать причиной разрушения клапанов

Клапаны стоят не очень дорого, но замена клапанов – совсем недешевая операция, для выполнения которой нужно разбирать двигатель. Обычно такой ремонт занимает минимум несколько недель.

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Выхлопная система

Современные автомобили оборудованы катализаторами, а дизельные – еще и сажевыми фильтрами. Кроме того, в выхлопной системе установлены датчики кислорода (лямбда зонда).

Неполное сгорание топлива в камере сгорания приводит к повышенной нагрузке на катализатор, ведь остатки топлива догорают на нем. В таком случае катализатор достаточно быстро выходит из строя.

Использование низкокачественного топлива приводит к быстрому выходу из строя катализатора

Очень часто после заправки некачественным топливом загорается лампочка Check Engine. Это сигнализирует о неправильной работе двигателя. Такой сигнал, скорее всего, может поступать от датчика детонации, или от лямбда-зонда.

Если Check Engine засветился на панели приборов вскоре после заправки, нужно слить некачественное топливо и заправиться качественным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с сигналом о неправильной работе двигателя может привести к серьезным поломкам.

Вывод

Заправляться дешевым некачественным топливом не стоит. Сэкономив 100-200 гривен на баке, можно получить очень плохой результат в виде указанных проблем. Расходы на их решение вряд ли стоят такой сомнительной экономии.