Економія на якості пального призводить до негативних наслідків. Навіть одна заправка поганим пальним може завдати значної шкоди для автомобіля. Формули на кшталт: «тричі заправлюсь подешевше та один раз якісним» не працюють і призводять до серйозних проблем.

Усунення наслідків використання неякісного пального може забрати чимало коштів та часу. Проблеми можуть виникнути не лише з паливною системою, але й з іншими механізмами двигуна. Саме тому, особливо у сучасних автомобілях, потрібно використовувати лише якісне пальне, придбане у мережі АЗС з гарною репутацією.

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Від неякісного пального страждає перш за все паливна система. Але можливі й інші несправності: у циліндро-поршневій групі, газорозподільному механізмі та системі випуску відпрацьованих газів. Тож давайте розглянемо, до яких поломок може призвести використання дешевого пального.

Паливна система

Дешеве пальне часто містить механічні домішки, простіше кажучи сміття. Найпростіша несправність, яка може через це виникнути – заб’ється сіточка у паливному баку. Якщо це сталось, автомобіль втрачає потужність, або й взагалі працює лише на холостих обертах. Вчасно прочистивши сітку забірника пального, можна врятувати паливний насос. А якщо продовжувати їздити з такою несправністю, то паливна помпа швидко вийде з ладу.

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Заправка неякісним пальним може засмітити сітку паливної помпи і це одна з найменших проблем

Ще одна несправність, пов’язана з неякісним пальним, – засмічення паливного фільтра. Усунути її досить легко, достатньо просто замінити фільтр. Зазвичай паливний фільтр міняється через одне ТО, але якщо було залито неякісне пальне і сітка паливнозабірника була забита, міняти паливний фільтр потрібно позачергово.

Забруднення паливних форсунок – більш серйозна несправність. У більшості випадків допомагає їх прочищення на спеціальному стенді, але іноді може знадобитись і заміна. Коштують паливні форсунки недешево.

Паливна помпа високого тиску використовується як у дизельних двигунах, так і у бензинових з системою прямого впорскування. Це одна з найдорожчих деталей паливної системи, яка виходить з ладу через неякісне пальне. Зміна або відновлення насоса високого тиску займає чимало часу та коштує зовсім не дешево.

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Циліндро-поршнева група

У багатьох сучасних автомобілів блоки двигуна алюмінієві, а стінки циліндра вкриті спеціальним напиленням. Така конструкція дозволяє зробити стінки циліндра дуже твердими і стійким до тертя. Але є зворотна сторона медалі – тверде покриття не пристосоване до ударних навантажень, які виникають під час детонації.

Детонація призводить до руйнування стінок циліндрів

Низькоякісний бензин, з меншим, ніж заявлено, октановим числом, схильний загорятись передчасно. Це явище називається детонацією. Саме вона руйнує покриття стінок циліндрів сучасних алюмінієвих двигунів. Коли покриття пошкоджено, виникають задири на стінках циліндрів та на поршнях. Для того, аби зруйнувати крихке покриття циліндрів, достатньо навіть однієї заправки неякісним пальним. Ремонт або заміна двигуна сучасного автомобіля – дуже недешеве задоволення і навряд чи його можна зіставити з «економією» на баку пального.

Тож при заправці обов’язково дотримуйтесь рекомендацій заводу-виробника. Якщо рекомендовано лити бензин марки А95, не варто використовувати бензин з маркуванням А92. Окрім цього, можна перевірити паспорт пального. У мережі АЗК WOG такі документи завжди є у куточку споживача. Також цікавтесь незалежними експертизами пального, які Авто24 регулярно публікує.

Газорозподільний механізм

Низькоякісне пальне згубно діє на деталі газорозподільного механізму, а саме на клапани. Неповне згоряння пального утворює нагар, який не дає клапану повністю закритись. У результаті клапан може прогоріти.

Неякісне пальне може стати причиною руйнування клапанів

Клапани коштують не дуже дорого, але заміна клапанів – зовсім недешева операція, для виконання якої потрібно розбирати двигун. Зазвичай такий ремонт займає щонайменше кілька тижнів.

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Вихлопна система

Сучасні автомобілі обладнані каталізаторами, а дизельні – ще й сажовими фільтрами. Окрім того, у вихлопній системі встановлені датчики кисню (лямбда зонда). Неповне згоряння пального у камері згоряння призводить до підвищеного навантаження на каталізатор, адже залишки пального догорають на ньому. У такому випадку каталізатор досить швидко виходить з ладу.

Використання низькоякісного пального призводить до швидкого виходу з ладу каталізатора

Дуже часто після заправки неякісним пальним загоряється лампочка Check Engine. Це сигналізує про неправильну роботу двигуна. Такий сигнал, швидше за все, може поступати від датчика детонації, або від лямбда-зонда.

Якщо Check Engine засвітився на панелі приладів невдовзі після заправки, потрібно злити неякісне пальне і заправитись якісним. Подальша експлуатація автомобіля з сигналом про неправильну роботу двигуна може призвести до серйозних поломок.

Висновок

Заправлятись дешевим неякісним пальним не варто. Зекономивши 100-200 гривень на баку, можна отримати дуже поганий результат у вигляді зазначених проблем. Витрати на їх вирішення навряд чи варті такої сумнівної економії.