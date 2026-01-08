Как будет работать растаможка авто в Дії, если соответсвующий Закон примут

Цифровизация таможенных процедур может стать одной из ключевых антикоррупционных реформ в сфере импорта автомобилей в Украину. Возможно именно поэтому растаможка авто через Дию вызывает такое сопротивление действующей власти. Но Министерство цифровой трансформации очередной раз напоминает о возможных преимуществах такого растаможивания, надеясь на возможное уменьшение коррупции.

Читайте также: Растаможка авто через Дію может заработать уже в 2022 году

Введение растаможки авто через приложение "Дія" имеет целью устранить человеческий фактор, минимизировать бюрократию и сделать процесс максимально прозрачным и предсказуемым для граждан.

Кому нужна реформа

Главной проблемой действующей системы таможенного оформления остается субъективная оценка стоимости транспортных средств. Таможенный инспектор фактически имеет возможность самостоятельно определять таможенную стоимость авто, что создает риски манипуляций и коррупционных злоупотреблений.

Цифровая растаможка меняет саму логику процесса. Оценка стоимости будет происходить автоматически, без участия должностного лица. Это делает невозможным "договоренности", искусственное занижение цены или выборочный подход к различным гражданам. Вместо субъективных решений вводится четкая формула, основанная на данных.

Как будет формироваться таможенная стоимость авто

Новая система будет определять стоимость растаможки исключительно на основе объективных характеристик транспортного средства, которые невозможно подделать или изменить задним числом. К ним относятся:

марка и модель автомобиля;

тип двигателя;

объем двигателя или соответствующие параметры для электромобилей;

возраст транспортного средства.

На основе этих параметров будет формироваться база данных таможенной стоимости. Она будет содержать информацию о ценах на новые автомобили, которые оформлялись в Украине с 2007 года, а также обо всех подержанных легковых авто, проходивших таможенное оформление. Именно эта база будет использоваться для автоматического расчета таможенных платежей.

Что изменится для граждан

Ключевое изменение заключается в полном отказе от ручной корректировки стоимости. После запуска цифровой растаможки такая практика станет невозможной, поскольку система будет определять таможенную стоимость автоматически.

Читайте также: Депутаты предлагают штрафовать украинцев за перевозку собак в машине

Для добросовестных покупателей основным преимуществом станет отсутствие неофициальных расходов. Процесс становится понятным, одинаковым для всех и не требует привлечения посредников или неформального общения с чиновниками. Все расчеты будут происходить прозрачно непосредственно в "Дії".

Как будет работать растаможка в "Дії"

Подача электронной таможенной декларации будет осуществляться через приложение "Дія". Ожидается, что весь процесс растаможки продлится не более одного часа.

Алгоритм будет выглядеть так:

Приобретение автомобиля за рубежом.

Авторизация в "Дії" и введение VIN-кода. Система автоматически подтянет технические данные автомобиля и проверит таможенную стоимость.

Автоматическое формирование таможенной декларации и ее подписания в приложении.

Оплата таможенных платежей онлайн.

Пересечение границы, где таможенный инспектор только проверяет документы и соответствие авто.

Дальнейшая регистрация транспортного средства, которую также планируют реализовать в "Дії".

Что нужно для запуска реформы

Правовой основой цифровой растаможки является законопроект № 10380. Он предусматривает возможность подачи электронной таможенной декларации через "Дію" и внедрение новой системы проверки таможенной стоимости.

Читайте также: Минцифры подаст еще один законопроект о растаможке в "Дії"

Принятие этого документа позволит создать базу данных таможенных стоимостей с учетом практик стран ЕС и технически реализовать онлайн-услугу. В результате импорт автомобиля из-за границы должен стать простым и понятным.