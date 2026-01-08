Як працюватиме розмитнення авто в Дії, якщо відповідний Закон ухвалять

Цифровізація митних процедур може стати однією з ключових антикорупційних реформ у сфері імпорту автомобілів в Україну. Можливо саме через це розмитнення авто через Дію викликає такий супротив діючої влади. Але Міністерство цифрової трансформації черговий раз нагадує про можливі переваги такого розмитнення, сподіваючись на можливе зменшення корупції.

Запровадження розмитнення авто через застосунок «Дія» має на меті усунути людський фактор, мінімізувати бюрократію та зробити процес максимально прозорим і передбачуваним для громадян.

Кому потрібна реформа

Головною проблемою чинної системи митного оформлення залишається суб’єктивна оцінка вартості транспортних засобів. Митний інспектор фактично має можливість самостійно визначати митну вартість авто, що створює ризики маніпуляцій і корупційних зловживань.

Цифрове розмитнення змінює саму логіку процесу. Оцінка вартості відбуватиметься автоматично, без участі посадової особи. Це унеможливлює «домовленості», штучне заниження ціни чи вибірковий підхід до різних громадян. Замість суб’єктивних рішень запроваджується чітка формула, заснована на даних.

Як формуватиметься митна вартість авто

Нова система визначатиме вартість розмитнення виключно на основі об’єктивних характеристик транспортного засобу, які неможливо підробити або змінити заднім числом. До них належать:

марка та модель автомобіля;

тип двигуна;

об’єм двигуна або відповідні параметри для електромобілів;

вік транспортного засобу.

На основі цих параметрів формуватиметься база даних митної вартості. Вона міститиме інформацію про ціни на нові автомобілі, які оформлювалися в Україні з 2007 року, а також про всі вживані легкові авто, що проходили митне оформлення. Саме ця база використовуватиметься для автоматичного розрахунку митних платежів.

Що зміниться для громадян

Ключова зміна полягає у повній відмові від ручного коригування вартості. Після запуску цифрового розмитнення така практика стане неможливою, оскільки система визначатиме митну вартість автоматично.

Для добросовісних покупців основною перевагою стане відсутність неофіційних витрат. Процес стає зрозумілим, однаковим для всіх і не потребує залучення посередників або неформального спілкування з посадовцями. Усі розрахунки відбуватимуться прозоро безпосередньо в «Дії».

Як працюватиме розмитнення в «Дії»

Подання електронної митної декларації здійснюватиметься через застосунок «Дія». Очікується, що весь процес розмитнення триватиме не більше однієї години.

Алгоритм виглядатиме так:

Придбання автомобіля за кордоном.

Авторизація в «Дії» та введення VIN-коду. Система автоматично підтягне технічні дані автомобіля та перевірить митну вартість.

Автоматичне формування митної декларації та її підписання в застосунку.

Оплата митних платежів онлайн.

Перетин кордону, де митний інспектор лише перевіряє документи та відповідність авто.

Подальша реєстрація транспортного засобу, яку також планують реалізувати в «Дії».

Що потрібно для запуску реформи

Правовою основою цифрового розмитнення є законопроект № 10380. Він передбачає можливість подання електронної митної декларації через «Дію» та впровадження нової системи перевірки митної вартості.

Ухвалення цього документа дозволить створити базу даних митних вартостей з урахуванням практик країн ЄС та технічно реалізувати онлайн-послугу. В результаті імпорт автомобіля з-за кордону має стати простим і зрозумілим.