Как используют приманки боевой техники для обмана врага

Ничего удивительного в том нет: эта форма дезориентации вражеской разведки была, есть и будет актуальной. Тем более в нынешних условиях, когда обмануть российского супостата считается святым долгом каждого порядочного человека.

Британцам также порядочности не занимать, но желание обмануть стаю оккупантов в Украине преобладает. Именно поэтому они к боевой технике для Киева добавляют ящик-другой с бутафорскими сборными комплектами этих машин.

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Вот только никто ни фото, ни рисунков этих приманок не публикует. Отсутствуют они и в британских источниках.

Можно в деталях увидеть в сети только надувные макеты-приманки, как вот танк Т-80. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Сказано только то, что это макеты танков Challenger 2, самоходных гаубиц AS-90 и некоторых других муляжных копий. Обычно, они собираются непосредственно в зоне боевых действий. Условно говоря, это взрослая версия "Юного конструктора" или всем знакомый набор Lego – собирай и пользуйся.

Технология проста. Нужно раскрыть ящик, вынуть сложенные там пронумерованные детали и по прилагаемой к комплекту схеме собрать нужное изделие. На последнем этапе собранный макет следует затянуть в то место, где он должен стоять и старательно замаскировать. При этом стоит постараться сделать маскировку такой, чтобы со спутника или вражеского разведывательного дрона его засекли. На поле боя эти муляжи техники способствуют уменьшению количества вражеских ракет и служат для запутывания врага путем развертывания как настоящих, так муляжных машин.

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Есть две конструкторские школы таких изделий – сборочные макеты по твердым предметам и надувные. Для правдивости оружейный муляж оснащен не только источником тепла, но и устройством, отражающим сигнал от радара, если его облучают. Все как в настоящей боевой технике, но с желанием обмануть пилотов вражеских истребителей и других самолетов, заставляя их думать, что это настоящая цель.

За каких-то 30-40 метров макет от реальной боевой машины не отличить. По нему и будут бить, поскольку с воздуха трудно понять, что там обманка. И враг на это ведется. Случай с фальшивой гаубицей M777 (см. видео ниже) на украинской позиции в этом убеждает.

Есть реальные видеокадры примера, где оператор разведывательного дрона в поисках все-таки распознал приманку, но из-за отсутствия настоящих целей протаранил танк, выдав его в отчете за настоящий Leopard 2A4 (см. видео ниже). В итоге это также хорошо, поскольку здесь расход разведывательного ресурса, потерянный оптоволоконный дрон и срыв миссии, ведь беспилотник уже не полетит в настоящую цель.

По словам морского пехотинца Королевской армии и офицера по закупкам оперативной группы Kindred полковника Олли Тодда, которого цитируют СМИ, это распространенная практика и "Великобритания может поставлять до 30 макетов-приманок на каждые пять переданных реальных систем".

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Следует отметить, что надувные макеты танков, систем ПВО и других боевых, инженерных машин массово начали поступать в Украину только после начала полномасштабной войны. Муляжи в основном были сделаны и закуплены в Чехии.

В этой стране еще в 2014 году появилась компания Inflatech, которая начала на основе собственных технологий и лекал шить и клеить надувные макеты техники для НАТО, многих стран мира, в т.ч. сейчас для Украины.

При этом номенклатура продукции охватывает практически все типы боевой техники, что есть на вооружении украинских Сил обороны. Не удержалось рассказать об этой компании и ее изделиях для Украины даже японское телевидение, журналисты которого посетили завод в Чехии (см. видео ниже).

Один из соучредителей Inflatech Виктор Таланов, который хорошо знает конструкторскую школу муляжей производителей из стран Европы и мира, живет и работает в Чехии, является признанным в Европе экспертом по приманкам.

Россияне заявили, что подбили и уничтожили украинскую РСЗО M270 в Сумской области, но на самом деле это была приманка чешского производства Inflatech. Фото: сайт tvpworld.com

В эксклюзивном комментарии Авто24 относительно британских собираемых и чешских надувных макетов техники из резиново-шелкового материала, в частности, прототипов танков и американских установок HIMARS, он профессионально отметил плюсы и минусы этих двух макетных типов.

"Твердые и надувные макеты имеют право на жизнь и сосуществование. Надувные подходят для быстрых маневров: за 10 минут установил, за 10 минут сдул. Бросил в багажник легковушки и исчез. Твердые макеты сложнее в развертывании и транспортировке, но их можно поставить и забыть об обслуживании", – отметил для Авто24 Виктор Таланов.

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Скажем, надувные макеты самолетов проигрывают муляжам из твердой основы. У бутафорского крыла и хвостовых плавников основа должна быть плоской и острой, в то время, как надувные конструкции предпочитают быть круглыми и пухлыми. Поэтому для самолетов пластик, дерево (фанера) или металл часто имеют гораздо больше смысла.

Макет истребителя Су-30 разработки Виктора Таланова для ВВС Индии демонстрировался на выставке современных технологий в Австралии. Фото: блог Viktor Talanov в Linkedin

Установка приманки на позицию не бесплатна. По словам Таланова, сегодня не стоит привязывать стоимость макета к ценнику ракеты. Что касается приманки, то это не только расходы на производство, но и расходы на транспортировку, развертывание и техническое обслуживание.

Здесь вся ценность в путанице, которую создает макет, в затраченном времени, которое он вытягивает у врага, и в ресурсах, которые он высасывает из него.

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"В современной войне одна приманка - будь то танк, радар или система ПВО - уже не эффективна. Сегодня важно создавать реалистичные ложные позиции со всеми атрибутами реального объекта: следами техники и даже смоделированной активностью, как движение радара. Правильно развернутые ложные цели и ложные позиции могут спасти жизни и заставить врага тратить ценные ресурсы на фальшивые установки вместо настоящих. Обман – это просто инструмент, который нужен для выживания на современном поле боя", – отмечает Виктор Таланов.

Установка имитирует настоящие радиолокационные импульсы и тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, что фиксируется за реальную цель не только с дрона, но и из космоса. Фото: Валентин Ожго, Авто24

С другой стороны враг не только несет потери из-за высокой стоимости ракеты или беспилотника. Добавьте сюда расходы на разведку, время оператора системы, логистическую поддержку. Даже при условии, что враг все-таки поймет, что обезвредил приманку, он время назад не вернет, потому что потратил зря ценные разведывательные, боевые средства, потратил время и сжег ресурсы.

А самое главное то, что запущенная по фальшивой цели Challenger 2 или самоходной гаубице ракета уже не полетит в украинский город и не принесет туда беду.