Як використовують приманки бойової техніки для обману ворога

Нічого дивного в тому немає: ця форма дезорієнтації ворожої розвідки була, є і буде актуальною. Тим паче в нинішніх умовах, коли обдурити російського супостата вважається святим обов’язком кожної порядної людини.

Британцям також порядності не займати, але бажання обманути зграю окупантів в Україні переважає. Саме тому вони до бойової техніки для Києва додають ящик-другий з бутафорськими збірними комплектами цих машин.

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Ось тільки ніхто ні фото, ні малюнків цих приманок не публікує. Відсутні вони й у британських джерелах.

Можна в деталях побачити в мережі лише надувні макети-приманки, як от танк Т-80. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Сказано тільки те, що це макети танків Challenger 2, самохідних гаубиць AS-90 та деяких інших муляжних копій. Зазвичай, вони збираються безпосередньо у зоні бойових дій. Умовно кажучи, це доросла версія "Юного конструктора" чи усім знайомий набір Lego – збирай і користуйся.

Технологія проста. Потрібно розкрити ящик, вийняти складені там пронумеровані деталі та за доданою до комплекту схемою скласти потрібний виріб. На останньому етапі складений макет слід затягнути в те місце, де він має стояти й старанно замаскувати. При цьому варто постаратися зробити маскування таким, щоб зі супутника чи ворожого розвідувального дрона його засікли. На полі бою ці муляжі техніки сприяють зменшенню кількості ворожих ракет й служать для заплутування ворога шляхом розгортання як справжніх, так муляжних машин.

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Є дві конструкторські школи таких виробів – складальні макети з твердих предметів і надувні. Для правдивості муляж зброї оснащений не лише джерелом тепла, але й пристроєм, що відбиває сигнал від радара, якщо його опромінюють. Все як у справжньої бойової техніки, але з бажанням обдурити пілотів ворожих винищувачів та інших літаків, змушуючи їх думати, що це справжня ціль.

За якихось 30-40 метрів макет від реальної бойової машини не відрізнити. По ньому й будуть гатити, оскільки з повітря важко зрозуміти, що там обманка. І ворог на це ведеться. Випадок з фальшивою гаубицею M777 (див. відео нижче) на українській позиції в цьому переконує.

Є реальні відеокадри прикладу, де оператор розвідувального дрона у пошуках все-таки розпізнав приманку, але через відсутність справжніх цілей, протаранив танк, видавши його у звіті за справжній Leopard 2A4 (див відео нижче). У підсумку це також добре, оскільки тут витрата розвідувального ресурсу, загублений оптоволоконний дрон, і зрив місії, адже безпілотник уже не полетить у справжню ціль.

За словами морського піхотинця Королівської армії та офіцера із закупівель оперативної групи Kindred полковника Оллі Тодда, якого цитують ЗМІ, це поширена практика і "Велика Британія може постачати до 30 макетів-приманок на кожні п’ять переданих реальних систем".

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Варто зазначити, що надувні макети танків, систем ППО та інших бойових, інженерних машин масово почали надходити до України лише після початку повномасштабної війни. Муляжі в основному були зроблені й закуплені в Чехії.

В цій країні ще у 2014 році з’явилася компанія Inflatech, що почала на основі власних технологій та лекал шити й клеїти надувні макети техніки для НАТО, багатьох країн світу, у т.ч. й нині для України.

При цьому номенклатура продукції охоплює практично усі типи бойової техніки, що є на озброєнні українських Сил оборони. Не втрималося розповісти про цю компанію та її вироби для України навіть японське телебачення, журналісти якого відвідали завод в Чехії (див. відео нижче).

Один зі співзасновників Inflatech Віктор Таланов, котрий добре знає конструкторську школу муляжів виробників з країн Європи та світу, живе й працює в Чехії, є визнаним у Європі експертом з приманок.

Росіяни заявили, що підбили та знищили українську РСЗВ M270 у Сумській області, але насправді це була приманка чеського виробництва Inflatech. Фото: сайт tvpworld.com

В ексклюзивному коментарі Авто24 щодо британських складних та чеських надувних макетів техніки з гумово-шовкового матеріалу, зокрема, прототипів танків та американських установок HIMARS, він професійно відзначив плюси та мінуси цих двох макетних типів.

"Тверді та надувні макети мають право на життя та співіснування. Надувні підходять для швидких маневрів: за 10 хвилин встановив, за 10 хвилин здув. Кинув у багажник легковика і зник. Тверді макети складніші у розгортанні та транспортуванні, але їх можна поставити та забути про обслуговування", – зазначив для Авто24 Віктор Таланов.

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Скажімо, надувні макети літаків програють муляжам з твердої основи. У бутафорського крила та хвостових плавців основа повинна бути пласкою і гострою, в той час, як надувні конструкції вважають за краще бути круглими та пухкими. Тож для літаків пластик, дерево (фанера) або метал часто мають набагато більше сенсу.

Макет винищувача Су-30 розробки Віктора Таланова для ВПС Індії демонструвався на виставці сучасних технологій в Австралії. Фото: блог Viktor Talanov у Linkedin

Встановлення приманки на позицію не безплатне. За словами Таланова, сьогодні не варто прив’язувати вартість макета до цінника ракети. Що стосується приманки, то це не лише витрати на виробництво, а й витрати на транспортування, розгортання та технічне обслуговування.

Тут вся цінність в плутанині, яку створює макет, у затраченому часі, який він витягує у ворога, і в ресурсах, які він висмоктує із нього.

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"У сучасній війні одна приманка – чи це танк, радар чи система ППО – вже не ефективна. Сьогодні важливо створювати реалістичні хибні позиції з усіма атрибутами реального об'єкта: слідами техніки й навіть змодельованою активністю, як-от рух радара. Правильно розгорнуті хибні цілі та хибні позиції можуть врятувати життя та змусити ворога витрачати цінні ресурси на фальшиві установки замість справжніх. Обман – це просто інструмент, який потрібний для виживання на сучасному полі бою", – зазначає Віктор Таланов.

Установка імітує справжні радіолокаційні імпульси й теплове випромінювання в інфрачервоному діапазоні, що фіксується за реальну ціль не тільки з дрона, але й з космосу. Фото: Валентин Ожго, Авто24

З іншого боку ворог не лише зазнає втрат через високу вартість ракети чи безпілотника. Додайте сюди витрати на розвідку, час оператора системи, логістичну підтримку. Навіть за умови, що ворог все-таки зрозуміє, що знешкодив приманку, він час назад не поверне, бо витратив даремно цінні розвідувальні, бойові засоби, витратив час і спалив ресурси.

А найголовніше те, що запущена по фальшивій цілі Challenger 2 чи самохідній гаубиці ракета вже не полетить в українське місто й не принесе туди лихо.