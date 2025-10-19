Как перевозят огромные электрические трансформаторы: фото и видео

Это лишь один из шести трансформаторов, изготовленных для новой высоковольтной подстанции в Южном Гронингене.

Как пишет rtveen.nl, масштабная транспортно-логистическая операция, собрала по всему маршруту множество народа.

Такие зрелища даже звезды не собирали на концерты

Зрителей привлекла перевозка гигантского 300-тонного трансформатора длиной 12 метров, шириной 3,5 метра и высотой почти 6 метров. Суммарная масса в 312 700 килограммов была примерно эквивалентна весу самолета Boeing 747.

Шесть трансформаторов для электроподстанции имеют огромное значение для энергобезопасности всего региона. Они преобразуют электроэнергию с 380 000 вольт до 110 000 вольт и вскоре станут сердцем подстанции Зюйд-Гронинген.

При таком количестве людей по всему маршруту узких улочек и перекрестков ни один зритель не пострадал, ни один столбик или угол дома не задели. Фото: Collett



Не соблюдая десятиметровой дистанции

Транспортировка прошла без инцидентов, но высокий уровень общественного интереса вызвал беспокойство у TenneT. Объявленное безопасное расстояние пребывания людей от огромного автопоезда по меньшей мере в 10 метров не всегда выполнялось.

"Мы были ошеломлены, – говорит Марко Бос из TenneT, имея в виду количество людей, которые собрались на транспорт в минувшие выходные. – Мы знали, что в Гронингене будет людно, но никто не ожидал того, что в конце концов произошло. По нашим оценкам, от десяти до пятнадцати тысяч человек пришло посмотреть на этот удивительный процесс".

Зрители приветствовали участников команды перевозки на всем маршруте. С одной стороны это было приятно, а с другой – боязно. У перевозчика заявили, что расстояние десяти метров от всех транспортных средств взвешенное и является обязательным.

Безопасность прежде всего

Это не только от того, что здесь очень громоздкое и тяжелое оборудование, но и потому, что эти транспортные средства оснащены всевозможным оборудованием, которое теоретически может оторваться.

Шины колес под таким грузом находятся под огромным давлением, и с ним также что угодно может случиться.

Теперь еженедельно в выходные дни до 16 ноября будут везти по этому маршруту по одному такому трансформатору. Это сделано для того, чтобы минимизировать неудобства для людей, поскольку в субботу и воскресенье трафик на дороге падает, люди отдыхают. Везти будут каждый раз в воскресенье.

С точностью до сантиметра и килограмма

В минувшее воскресенье компания TenneT отправилась из Веендама в 8:00. Автопоезд двигался со скоростью 5 км/ч. Маршрут до Тер Апельканала пролегал через Ньиве-Пекела, Альтевер, Онстведде и Массел.

Маршрут разрабатывался несколько лет. Учитывалось все, начиная от веса, длины, высоты и заканчивая радиусом поворота или градусом спуска. Нужно было как можно меньше мешать людям. Это также означает использование объездных путей, что делает путешествие еще длиннее.

Кроме населенных пунктов с узкими улицами и с крутыми поворотами, было несколько низких виадуков, которые пришлось объезжать, немало мостов, не рассчитанных на такой вес. Поэтому для этого изготовили стальные конструкции, что укладывались сверху над мостовыми переходами.

На своем пути пришлось иногда снимать столбы и даже решать проблему со старым валуном возле моста.

MAN TGX тянул груз без посторонних тягачей

Тягачом прицепной двухзвенной сцепной системы для перевозки на специальной платформе Collett оборудования общей массой 550 тонн был четырехосный MAN TGX с 15,2-литровым двигателем D38 экологического формата Евро-6 и автоматической коробкой передач MAN Tipmatic.

Каждый водитель из экипажа тягача MAN знал маршрут "назубок", потому что проблемных мест на маршруте было множество. Фото: Гарри Пердок

Автомобиль компания Wagenborg Nedlift приобрела в 2023 году именно для таких логистических операций с тяжелым негабаритным оборудованием.

"Блинчик на землю не упал", но растянулся во времени

Первый рейс с трансформатором в хронометраже оказался длиннее на несколько часов. Вместо восьми часов дорога до Тер Апельканала заняла двенадцать. В нынешнее воскресенье процесс пойдет быстрее.





Перевозчики транспортной компании Wagenborg Nedlift приобрели опыт. Несмотря на то, что экипаж водителей перед этим проехал пустым автопоездом по маршруту от начала до конца, вождение с грузом такого веса и габарита требовало улучшенной внимательности.

Теперь у водителей есть опыт и в нынешнее воскресенье это, вероятно, ускорит логистический процесс.