Як перевозять величезні електричні трансформатори: фото і відео

Це лише один із шести трансформаторів, виготовлених для нової високовольтної підстанції у Південному Гронінгені.

Як пише rtveen.nl, масштабна транспортно-логістична операція, зібрала по всьому маршруту силу-силенну народу.

Такі видовища навіть зірки не збирали на концерти

Глядачів привабило перевезення гігантського 300-тонного трансформатора довжиною 12 метрів, шириною 3,5 метра та висотою майже 6 метрів. Сумарна маса в 312 700 кілограмів була приблизно еквівалентна вазі літака Boeing 747.

Шість трансформаторів для електропідстанції мають величезне значення для енергобезпеки всього регіону. Вони перетворюють електроенергію з 380 000 вольтів до 110 000 вольтів і незабаром стануть серцем підстанції Зюйд-Гронінген.

За такої кількості людей по всьому маршруту вузеньких вуличок та перехресть жоден глядач не постраждав, жоден стовпчик чи ріг будинку не зачепили. Фото: Collett



Не дотримуючись десятиметрової дистанції

Транспортування пройшло без інцидентів, але високий рівень громадського інтересу викликав занепокоєння у TenneT. Оголошена безпечна відстань перебування людей від величезного автопоїзда щонайменше в 10 метрів не завжди виконувалася.

"Ми були приголомшені, – каже Марко Бос з TenneT, маючи на увазі кількість людей, які зібралися на транспорт минулих вихідних. – Ми знали, що в Гронінгені буде людно, але ніхто не очікував того, що зрештою сталося. За нашими оцінками, від десяти до п’ятнадцяти тисяч людей прийшло подивитися на цей дивовижний процес".

Глядачі вітали учасників команди перевезення на всьому маршруті. З одного боку це було приємно, а з іншого – боязно. У перевізника заявили, що відстань десяти метрів від усіх транспортних засобів виважена і є обов'язковою.

Безпека передусім

Це не тільки від того, що тут дуже громіздке та важке обладнання, але й тому, що ці транспортні засоби оснащені всіляким обладнанням, яке теоретично може відірватися.

Шини коліс під таким вантажем перебувають під величезним тиском, і з ним також будь-що може трапитися.

Тепер щотижня у вихідні дні до 16 листопада везтимуть цим маршрутом по одному такому трансформатору. Це зроблено для того, щоб мінімізувати незручності для людей, оскільки в суботу та неділю трафік на дорозі падає, люди відпочивають. Везтимуть щоразу у неділю.

З точністю до сантиметра та кілограма

Минулої неділі компанія TenneT вирушила з Веендама о 8:00. Автопоїзд рухався зі швидкістю 5 км/год. Маршрут до Тер Апельканала пролягав через Ньїве-Пекела, Альтевер, Онстведде та Массел.

Маршрут розроблявся кілька років. Враховувалося все, починаючи від ваги, довжини, висоти та закінчуючи радіусом повороту чи градусом спуску. Потрібно було якнайменше заважати людям. Це також означає використання об’їзних шляхів, що робить подорож ще довшою.

Окрім населених пунктів з вузькими вулицями та з крутими поворотами, було кілька низьких віадуків, які довелося об'їздити, чимало мостів, що не розраховані на таку вагу. Отож для цього виготовили сталеві конструкції, що вкладалися зверху над мостовими переходами.

На своєму шляху довелося подекуди знімати стовпи і навіть розв'язувати проблему зі старезним валун біля мосту.

MAN TGX тягнув вантаж без сторонніх тягачів

Тягачем причіпної дволанкової зчеленової системи для перевезення на спеціальній платформі Collett обладнання загальною масою 550 тонн був чотиривісний MAN TGX з 15,2-літровим двигуном D38 екологічного формату Євро-6 та автоматичною коробкою передач MAN Tipmatic.

Кожен водій з екіпажу тягача MAN знав маршрут "назубок", бо проблемних місць на маршруті було безліч. Фото: Гаррі Пердок

Автомобіль компанія Wagenborg Nedlift придбала у 2023 році саме для таких логістичних операцій з важким негабаритним обладнанням.

"Млинець додолу не впав", але розтягнувся у часі

Перший рейс з трансформатором у хронометражі виявився довшим на кілька годин. Замість восьми годин дорога до Тер Апельканала зайняла дванадцять. Нинішньої неділі процес піде швидше.





Перевізники транспортної компанії Wagenborg Nedlift набули досвіду. Попри те, що екіпаж водіїв перед цим проїхав порожнім автопоїздом маршрутом від початку до кінця, водіння з вантажем такої ваги та габариту вимагало покращеної уважності.

Тепер у водіїв є досвід і в нинішню неділю це, ймовірно, пришвидшить логістичний процес.