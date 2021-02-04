Иногда работники полиции составляют протоколы за управление в состоянии наркотического опьянения без проведения лабораторных исследований. Это является грубым нарушением, которое позволяет обвинить любого водителя в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В юридическую компанию "Дорожный адвокат" обратился водитель, который стал жертвой неправомерных действий сотрудников полиции. Водитель в жизни никогда не употреблял никаких наркотических веществ и работает обычным слесарем на заводе. Работники полиции с целью повышения показателей в работе решили составить на него протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. При этом никаких лабораторных исследований, как предусмотрено законом, не проводили.

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Как происходила остановка автомобиля полицией

Возвращаясь с ночной смены с работы, водитель был остановлен работниками полиции. В качестве основания остановки работники полиции назвали "Проверка документов". Во время проверки просили дать возможность осмотреть багажник и салон автомобиля. Водитель как законопослушный гражданин выполнял все указания работников полиции. При этом водителю показалось, что работники полиции искали что-либо, только чтобы обнаружить какие-то нарушения.

Далее один из сотрудников полиции сказал: "У Вас какие-то глаза красные. Поедем в медицинское учреждение, пройдем обозрение". Водитель ответил, что работал сегодня 15 часов и сейчас двенадцать ночи, а потому это возможно. Но водитель и здесь выполнил их указание и поехал с работниками полиции в медицинское учреждение.

Как происходило проведение осмотра в медицинском учреждении

В медицинском учреждении водителя попросили сдать мочу в одну пробирку, что он и сделал. Далее медсестра взяла эту пробирку с мочой и набрала из нее мочу в пипетку. С пипетки она капнула пару капель на одноразовый тест Sniper-5. Они подождали около минуты и медсестра начала просматривать результаты теста.

Суть теста заключалась в том, что было 5 столбцов, на каждом из которых было по 2 полоски. Если потемнело в столбце 2 полоски, то результат отрицательный, если потемнела одна полоска, то результат положительный.

Через одну минуту после капания на всех 5-ти столбцах первая полоска стала темно-серой различных оттенков. Также потемнела на всех столбцах вторая полоска, но оттенок был разный, светло-серый, серый или темно-серый. Однако все до одной вторые полоски не были белыми, а были серыми с различными оттенками.

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Медсестра с инспекторами рассматривали эти полоски и обсуждали между собой их оттенок. Одна из полосок показалась им наиболее светлой. По этой светло-серой полоске они почему-то сделали вывод, что водитель употреблял марихуану.

Водитель ответил, что такого не может быть, поскольку он не употреблял марихуану. На это инспектор сказал: "Марихуана держится в моче 30 дней". На что водитель ответил: "Я не употреблял марихуану, ни 3 дня назад, ни 30 дней назад и ни разу в жизни не употреблял".

Далее инспектор сказал: "Не знаю, так показали тесты". Водитель повторно сообщил, что он не употреблял марихуану и просил пройти лабораторные исследования, а не экспресс-тесты, на что ему ответили, что повторных тестов не предусмотрено.

Далее работники медицинского учреждения по результатам этого предварительного теста составили заключение по результатам осмотра о пребывании водителя в состоянии наркотического опьянения. На основе этого вывода в дальнейшем инспекторы составили спорный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП.

Водитель обратился за юридической поддержкой в ​​юридическую компанию "Дорожный адвокат”, где ему посоветовали срочно пройти независимое медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. С учетом этих рекомендаций, водитель самостоятельно обратился в другое медицинское учреждение для проведения повторных анализов и там сдал анализы на полный перечень наркотических веществ.

По результатам независимых лабораторных исследований получено заключение об отсутствии в организме водителя любых наркотических веществ. Независимый медицинский осмотр дополнительно подтвердил факт неправомерных действий сотрудников полиции и работников медицинского учреждения.

Что говорит закон

При подготовке материалов в суд была применена следующая нормативная база. Согласно п.7 Р.ІІІ Инструкции №1452/735 "проведение лабораторных исследований на определение наркотического средства или психотропного вещества обязательно".

Пунктом 10 указанной Инструкции предусмотрено, что "Образцы биологической среды для лабораторного исследования отбираются в две емкости. Содержание одной емкости используется для первичного исследования, содержимое второй емкости сохраняется в течение 90 дней" (п.10).

Согласно п.12 Р.ІІІ Инструкции №1452/735 "Предметом исследования биологической среды могут быть слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук".

Согласно п.13 Р.ІІІ Инструкции №1452/735 "Для исследования биологической среды может использоваться кровь, если у обследуемого лица невозможно взять образцы биологических сред, указанных в пункте 12 настоящего раздела".

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Согласно п. 13 Порядка №1103 "Врач, проводивший в учреждении здравоохранения осмотр водителя транспортного средства, составляет по его результатам заключение по форме, утверждаемой Минздравом".

В соответствии с пунктом 22 Инструкции №1452/735 "Выводы по результатам медицинского осмотра лиц на состояние опьянения, составленные с нарушением требований настоящей Инструкции, считаются недействительными".

Позиция юридической защиты в суде

С учетом проанализированных выше норм закона, в основу защиты было положено следующие данные. Фактически осмотр водителя на состояние наркотического опьянения проводился с помощью экспресс-теста SNIPER-5+ для предварительного выявления наркотического вещества в моче.

Данный экспресс тест не является специальным прибором измерительной техники или оборудованием, разрешенным Минздравом Украины.

Согласно Инструкции по применению предварительного экспресс-теста SNIPER-5+ "Данные, полученные в результате тестирования, являются лишь предварительным качественным результатом. Для получения заключительного результата необходимо использовать более специфический альтернативный метод. Заключительный диагноз должен быть установлен врачом после оценки всех клинических и лабораторных данных".

В нарушение требований пунктов 12, 13 вышеуказанной Инструкции №1452/735 у водителя не отбирались для исследования в две емкости биологические среды кровь, слюна или смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, хотя он на этом настаивал, не соглашаясь с результатами проведенного теста.

Итак, водителю не была предоставлена ​​возможность сдать биологические среды для анализа, что прямо предусмотрено пп. 12, 13 Инструкции №1452/735, врачом учреждения здравоохранения не были соблюдены предусмотренные законом процедуры, лабораторные исследования биологической среды на определение наркотического средства или психотропного вещества, которые являются обязательными, не проводились, а потому такой осмотр считается недействительным.

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При этом, в самом заключении врачом, а также инспекторами в протоколе скрыта информация, что в основу вывода положены сомнительные результаты предварительного экспресс-теста SNIPER-5+, результаты которого подлежали подтверждению лабораторными исследованиями.

В связи с этим заключение врача о результатах медицинского осмотра с целью выявления состояния наркотического опьянения при обстоятельствах не проведения лабораторных исследований, недостаточно для подтверждения у водителя состояния наркологического опьянения и не может быть положено в обоснование доказанности вины водителя, как и не может служить основанием для составления протокола об административном правонарушении.

Что решил суд

Проанализировав обоснованную позицию защиты и исследовав все материалы дела, суд отметил, что вопреки предусмотренном упорядку, при осмотре водителя лабораторное исследование не проводилось, а было использовано средство для диагностики – тест многопрофильный для выявления наркотиков в моче марки "SNIPER 5". Инструкцией к данному тесту установлено, что данные, полученные в результате тестирования, являются лишь предварительным качественным результатом. Для получения заключительного результата необходимо использовать более специфический альтернативный метод. Заключительный диагноз должен быть установлен врачом после оценки всех клинических и лабораторных данных.

В данном случае заключение по результатам медицинского осмотра водителя на состояние наркотического опьянения, был сделан исключительно на основании экспресс-теста "SNIPER 5", который предоставил лишь предварительный результат и требовал обязательного подтверждения другими лабораторными методами, чего сделано не было.

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Суд пришел к выводу, что медицинское обследование водителя в медицинском учреждении, при вышеуказанных обстоятельствах, проведено с нарушением ч. 5 ст. 266 КУоАП и Инструкции №1452/735. Вывод результатов медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения составлен с нарушением требований настоящей статьи и Инструкции, а потому не может считаться судом надлежащим доказательством, поскольку инспектор полиции и врач, фактически нарушили процедуру освидетельствования водителя на состояние наркотического опьянения, предусмотренную вышеуказанными нормативно правовыми актами.

По результатам рассмотрения суд закрыл производство по делу. Водителю удалось получить справедливое решение о признании его невиновным, как фактически на самом деле и было.

Таким образом, если в отношении Вас захотят составить протокол по статье 130 КУоАП на основании предварительного экспресс-теста, требуйте обязательного подтверждения этих результатов лабораторными исследованиями, как предусматривает закон.