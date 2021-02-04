Іноді працівники поліції складають протоколи за керування в стані наркотичного сп’яніння без проведення лабораторних досліджень. Це є грубим порушенням, яке дозволяє звинуватити будь-якого водія у керуванні транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.

В юридичну компанію “Дорожній адвокат” звернувся водій, який став жертвою неправомірних дій працівників поліції. Водій в житті ніколи не вживав жодних наркотичних речовин та працює звичайним слюсарем на заводі. Працівники поліції з метою підвищення показників у роботі вирішили скласти на нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП. При цьому жодних лабораторних досліджень, як передбачено законом, не проводили.

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Як відбувалась зупинка автомобіля поліцією

Повертаючись з нічної зміни з роботи, водій був зупинений працівниками поліції. Як підставу зупинки працівники поліції назвали “Перевірка документів”. Під час перевірки просили дати можливість оглянути багажник і салон автомобіля. Водій як законослухняний громадянин виконував всі вказівки працівників поліції. При цьому водію здалося, що працівники поліції шукали будь що, лише аби виявити якісь порушення.

Далі один з працівників поліції сказав: “У Вас якісь очі червоні. Поїдемо в медичний заклад, пройдемо огляд”. Водій відповів, що працював сьогодні 15 годин і зараз дванадцята ночі, а тому це можливо. Але водій і тут виконав їх вказівку та поїхав з працівниками поліції в медичний заклад.

Як відбувалось проведення огляду в медичному закладі

В медичному закладі водія попросили здати сечу в одну пробірку, що він і зробив. Далі медсестра взяла цю пробірку з сечею та набрала з неї сечу у піпетку. З піпетки вона крапнула пару крапель на одноразовий тест Sniper-5. Вони почекали близько хвилини і медсестра почала переглядати результати тесту.

Суть тесту полягала в тому, що було 5 стовпців, на кожному з яких було по 2 смужки. Якщо потемніло на стовпці 2 смужки, то результат негативний, якщо потемніла одна смужка, то результат позитивний.

Через одну хвилину після крапання на всіх 5-ти стовпцях перша смужка стала темно-сірою різних відтінків. Також потемніла на всіх стовпцях друга смужка, однак відтінок був різний, світло сірий, середньо сірий чи темнішо сірий. Проте всі до однієї другі смужки не були білими, а були сірими з різними відтінками.

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Медсестра з інспекторами розглядали ці смужки та обговорювали між собою їх відтінок. Одна із смужок здалась їм найбільш світлою. Із цієї світло сірої смужки вони чомусь зробили висновок, що водій вживав марихуану.

Водій відповів, що такого не може бути, оскільки він не вживав марихуану. На це інспектор сказав: “Марихуана тримається в сечі 30 днів”. На що водій відповів: “Я не вживав марихуану, ні 3 дні назад, ні 30 днів назад і ні разу в житті не вживав”.

Далі інспектор сказав: “Не знаю, так показали тести”. Водій повторно повідомив, що він не вживав марихуани і просив пройти лабораторні дослідження, а не експрес-тести, на що йому відповіли, що повторних тестів не передбачено.

Далі працівники медичного закладу за результатами цього попереднього тесту склали Висновок за результатами огляду про перебування водія у стані наркотичного сп’яніння. На основі цього висновку надалі інспектори склали спірний протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП.

Водій звернувся за юридичною підтримкою в юридичну компанію “Дорожній адвокат”, де йому порадили терміново пройти незалежний медичний огляд на стан наркотичного сп’яніння. З урахуванням цих рекомендацій, водій самостійно звернувся в інший медичний заклад для проведення повторних аналізів і там здав аналізи на повний перелік наркотичних речовин.

За результатами незалежних лабораторних досліджень отримано висновок про відсутність в організмі водія жодних наркотичних речовин. Незалежний медичний огляд додатково підтвердив факт неправомірних дій працівників поліції і працівників медичного закладу.

Що каже закон

При підготування матеріалів до суду було застосовано наступну нормативну базу. Згідно з п.7 Р.ІІІ Інструкції №1452/735 “проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове”.

Пунктом 10 зазначеної Інструкції передбачено, що “Зразки біологічного середовища для лабораторного дослідження відбираються у дві ємності. Вміст однієї ємності використовується для первинного дослідження, вміст другої ємності зберігається протягом 90 днів” (п.10).

Відповідно до п.12 Р.ІІІ Інструкції №1452/735 “Предметом дослідження біологічного середовища можуть бути слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук”.

Згідно з до п.13 Р.ІІІ Інструкції №1452/735 “Для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров, якщо в обстежуваної особи неможливо взяти зразки біологічних середовищ, вказаних у пункті 12 цього розділу”.

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Відповідно до п. 13 Порядку №1103 “Лікар, що проводив у закладі охорони здоров’я огляд водія транспортного засобу, складає за його результатами висновок за формою, яка затверджується МОЗ”.

Відповідно до пункту 22 Інструкції №1452/735 “Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп’яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними”.

Позиція юридичного захисту в суді

Із врахуванням проаналізованих вище норм закону, в основу захисту було покладено наступні дані. Фактично огляд водія на стан наркотичного сп`яніння проводився за допомогою експрес-тесту SNIPER-5+ для попереднього виявлення наркотичної речовини у сечі.

Даний експрес тест не є спеціальним приладом вимірювальної техніки чи обладнанням, дозволеним МОЗ України.

Відповідно до Інструкції по застосуванню попереднього експрес-тесту SNIPER-5+ “Дані, отримані в результаті тестування, є лише попереднім якісним результатом. для отримання заключного результату необхідно використовувати більш специфічний альтернативний метод. заключний діагноз повинен бути встановлений лікарем після оцінки всіх клінічних та лабораторних даних”.

В порушення вимог пунктів 12, 13 вищевказаної Інструкції №1452/735 у водія не відбиралися для дослідження у дві ємності біологічні середовища кров, слина чи змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук, хоча він на цьому наполягав, не погоджуючись з результатами проведеного тесту.

Отже, водієві не було надано можливості здати біологічні середовища для аналізу, що прямо передбачено пп. 12, 13 Інструкції №1452/735, лікарем закладу охорони здоров`я не було дотримано передбаченої законом процедури, лабораторні дослідження біологічного середовища на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини, яке є обов`язковим, не проводилось, а тому такий огляд вважається недійсним.

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При цьому, у самому Висновку лікарем, а також інспекторами у протоколі приховано інформацію, що в основу висновку покладено сумнівні результати попереднього експрес-тесту SNIPER-5+, результати якого підлягали підтвердженню лабораторними дослідженнями.

У зв`язку з цим висновок лікаря щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану наркотичного сп`яніння за обставин не проведення лабораторних досліджень, є недостатнім для підтвердження у водія стану наркологічного сп`яніння і не може бути покладений в обґрунтування доведеності вини водія, як і не може слугувати підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Що вирішив суд

Проаналізувавши обґрунтовану позицію захисту та дослідивши всі матеріали справи, суд зазначив, що всупереч передбаченому порядку, під час огляду водія лабораторного дослідження не проводилось, а було використано засіб для діагностики тест багатопрофільний для виявлення наркотиків у сечі марки “SNIPER 5”. Інструкцією до даного тесту встановлено, що дані, отримані в результаті тестування, є лише попереднім якісним результатом. Для отримання заключного результату необхідно використовувати більш специфічний альтернативний метод. Заключний діагноз повинен бути встановлений лікарем після оцінки всіх клінічних та лабораторних даних.

В даному випадку Висновок щодо результату медичного огляду водія на стан наркотичного сп`яніння, був зроблений виключно на підставі експрес-тесту “SNIPER 5”, який надав лише попередній результат і потребував обов`язкового підтвердження іншими лабораторними методами, чого зроблено не було.

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Суд дійшов до висновку, що медичне обстеження водія в медичному закладі, за наведених вище обставин, проведено з порушенням ч. 5 ст. 266 КУпАП та Інструкції №1452/735. Висновок результатів медичного огляду на стан наркотичного сп`яніння складено з порушенням вимог цієї статті та Інструкції, а тому не може вважатися судом належним доказом, оскільки інспектор поліції та лікар, фактично порушили процедуру огляду водія на стан наркотичного сп`яніння, яка передбачена вищевказаними нормативно-правовими актами.

За наслідками розгляду суд закрив провадження у справі. Водієві вдалося отримати справедливе рішення про визнання його невинним, як фактично насправді і було.

Таким чином, якщо відносно Вас захочуть скласти протокол за статтею 130 КУпАП на підставі попереднього експрес-тесту, вимагайте обов’язкового підтвердження цих результатів лабораторними дослідженнями, як передбачає закон.