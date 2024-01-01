Как прошел дождливый Грин При Канады: обзор

Квалификацию выиграл Джордж Рассел, который показал абсолютно идентичное время Макса Ферстаппена. Ландо Норрису, который стал третьим, не хватило всего 0,021 секунды до поул-позишн. Перед началом гонки над трассой прошел сильный дождь, поэтому пилоты стартовали на промежуточной резине (Intermediat), однако, пилоты Haas выбрали дождевую резину (Full wet). Поэтому на первых кругах состоялось много обгонов.

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Дождевая резина в начале работала лучше, поэтому Кевин Магнуссен, который стартовал с 14 позиции, стал пятым, а его напарник – Нико Хюлькенберг поднялся с 17 позиции на 9. Ближе к 10 кругу промежуточная резина начала работать и давала лучший темп по сравнению с дождевыми шинами.

Команда Haas решила заменить резину на болидах своих пилотов, однако, из-за медленного пит-стопа, фактически, разрушила гонку Кевину Магнуссену. Также этот заезд стал провальным для пилотов Ferrari. Оба пилота провалили квалификацию, а во время заезда на болиде Шарля Леклера возникла проблема с двигателем.

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Мощность двигателя снизилась, поэтому монегаск не мог отыгрывать позиции. Впоследствии, когда трасса подсохла, Леклер решил рискнуть и перейти на слик, однако ему не повезло – за несколько кругов начался дождь. Впоследствии команда решила снять болид с дистанции.

Параллельно с этим гонщик McLaren – Ландо Норрис держал высокий темп на промежуточной резине и смог подняться с 3 позиции на первую, но впоследствии произошла авария Логана Сарджента и на трассе появился автомобиль безопасности.

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На тот момент Ландо проехал заезд на пит-лейн, тогда как Ферстаппен и Рассел смогли воспользоваться этим и заменить резину, опередив Ландо благодаря раннему пит-стопу.

После того, как дождь закончился и трасса начала высыхать, гонщики решили переходить на слики. McLaren решила оставить своего гонщика на трассе, поэтому Ферстаппен и Рассел сделали пит-стоп раньше.

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Однако, Ландо смог резко отыграть отставание на промежуточной резине и после остановки даже был несколько впереди Ферстаппена на выезде из боксов, однако ему снова не повезло – во время разгона он попал в лужу, из-за чего Макс Ферстаппен опередил его.

Позади относительно лидеров также было немало интересной борьбы. Даже когда гонщики уже перешли на слики, на трассе все равно оставались влажные участки. Именно поэтому одновременно произошла авария Серхио Переса, который врезался в стену и контакта Карлоса Сайнца с Алексом Албоном. Все пилоты выбыли из гонки, а на трассе снова появилась машина безопасности.

Этим воспользовались гонщики Mercedes-AMG, которые перешли на новую резину и до конца гонки опередили Оскара Пиастри и даже боролись между собой за третью позицию. Финальная зачетная десятка выглядит следующим образом: Ферстаппен, Норрис, Рассел, Хэмилтон, Пиастри, Алонсо, Стролл, Риккардо, Гасли, Окон.

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Таким образом, гонщики Alpine и VCARB заработали важные очки для своих команд. Следующий Гран При Формулы 1 состоится в Испании уже 23 июня, в 16:00 по киевскому времени.