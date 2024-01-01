Як пройшов дощовий Грін Прі Канади: огляд

Кваліфікацію виграв Джордж Рассел, який показав абсолютно ідентичний час Макса Ферстаппена. Ландо Норрісу, який став третім, не вистачило всього 0,021 секунди до поул-позішн. Перед початком перегонів над трасою пройшов сильний дощ, тому пілоти стартували на проміжній гумі (Intermediat), проте, пілоти Haas обрали дощову гуму (Full wet). Через це на перших колах відбулось багато обгонів.

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Дощова гума на початку працювала краще, тому Кевін Магнуссен, який стартував з 14 позиції, став п’ятим, а його напарник – Ніко Хюлькенберг піднявся з 17 позиції на 9. Ближче до 10 кола проміжна гума почала працювати й давала кращий темп порівняно з дощовими шинами.

Команда Haas вирішила замінити гуму на болідах своїх пілотів, однак, через повільний піт-стоп, фактично, зруйнувала гонку Кевіну Магнуссену. Також цей заїзд став провальним для пілотів Ferrari. Обоє пілотів провалили кваліфікацію, а під час заїзду на боліді Шарля Леклера виникла проблема з двигуном.

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Потужність двигуна знизилась, тому монегаск не міг відігравати позиції. Згодом, коли траса підсохла, Леклер вирішив ризикнути й перейти на слік, проте йому не пощастило – за декілька кіл розпочався дощ. Згодом команда вирішила зняти болід з дистанції.

Паралельно з цим гонщик McLaren – Ландо Норріс тримав високий темп на проміжній гумі й зміг піднятися з 3 позиції на першу, але згодом відбулась аварія Логана Сарджента й на трасі з’явився автомобіль безпеки.

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На той момент Ландо проїхав заїзд на піт-лейн, тоді як Ферстаппен та Рассел змогли скористатись цим та замінити гуму, випередивши Ландо завдяки ранньому піт-стопу.

Після того, як дощ закінчився й траса почала висихати, гонщики вирішили переходити на сліки. McLaren вирішила залишити свого гонщика на трасі, тому Ферстаппен та Рассел зробили піт-стоп раніше.

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Однак, Ландо зміг різко відіграти відставання на проміжній гумі й після зупинки навіть був дещо попереду Ферстаппена на виїзді з боксів, проте йому знову не пощастило – під час розгону він потрапив в калюжу, через що Макс Ферстаппен випередив його.

Позаду відносно лідерів також було чимало цікавої боротьби. Навіть коли гонщики вже перейшли на сліки, на трасі все одно залишались вологі ділянки. Саме через це одночасно відбулась аварія Серхіо Переса, який врізався в стіну та контакту Карлоса Сайнца з Алексом Албоном. Усі пілоти вибули з гонки, а на трасі знову з’явилась машина безпеки.

Цим скористалися гонщики Mercedes-AMG, які перейшли на нову гуму й до кінця перегонів випередили Оскара Піастрі та навіть боролись між собою за третю позицію. Фінальна залікова десятка виглядає наступним чином: Ферстаппен, Норріс, Рассел, Хемілтон, Піастрі, Алонсо, Стролл, Ріккардо, Гаслі, Окон.

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Таким чином, гонщики Alpine та VCARB заробили важливі очки для своїх команд. Наступний Гран Прі Формули 1 відбудеться в Іспанії вже 23 червня, о 16:00 за київським часом.