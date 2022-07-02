В борьбе за экономию горючего мы забываем об одном малозаметном, но действительно очень "влиятельном" факторе – свечи зажигания. Вычислить их вину непросто, но возможно. И эксперты "Авто 24" знают, как это сделать.

Недаром проблем с электричеством опасаются даже опытные водители – есть в нем определенная непостоянство, непредсказуемость. В отличие от чисто механических узлов, которые либо работают, либо нет, многие из электроприборов имеют "плавающие" неисправности: то он отказывает, то снова работает как следует.

Один раз в каждые два оборота двигателя свеча должна дать в цилиндре мощную искру. Но есть комплект факторов, которые этому препятствуют.

Но даже на фоне такого типичного для старого электрооборудования поведения впечатляет коварство свечей зажигания. При внешне безупречной работе они при определенных условиях начинают влиять на расход горючего - и понятно, что изменения эти не в пользу водительского кошелька. Почему так случается и главное, как такую неприятность предотвратить?

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Почему растет расход топлива

Одним абзацем напомним, как должна работать исправная свеча. Ее задача – при ходе поршня вверх на такте сжатия строго в нужный момент подать в цилиндр искру. Которая должна поджечь воздушно-бензиновую смесь, чтобы та вспыхнула, толкнула поршень вниз, тот провернул коленвал… – ну и так далее.

Так вот то, что двигатель работает ровно на любых оборотах, а на нажатие акселератора отзывается без задержек, еще не значит, что все свечи работают хорошо. По определенным причинам (о которых мы скажем ниже) свеча время от времени может "пропускать искру" – то есть не производить ее – и водитель этого часто не чувствует.

Свеча устроена несложно, но в ее работе многое зависит от качества материалов, из которых она изготовлена. Имеются также внешние факторы.

Но главное, что на многих автомобилях, особенно поколений разработки конца 1990-х – начале 2000-х годов, эту проблему может не замечать и электронный блок управления двигателя. То есть электроника никоим образом не корректирует работу систем мотора и не предупреждает о неполадке активацией лампы Check engine на приборной панели. То есть водитель думает, что с машиной все хорошо, а она идет не так резво, как когда-то, да еще и потребляет лишний бензин.

Все очень просто: цилиндр, обслуживаемый проблемной свечой, каждый раз получает свою порцию воздушно-топливной смеси, но свеча не каждый раз ее поджигает. То есть отдельные порции горючего вылетают в выхлопную трубу, не выполняя своей работы. Чтобы машина ехала так, как при исправных свечах, водитель немного сильнее давит "на газ", увеличивая расход бензина. Поскольку свеча может "пропускать" свою искру лишь иногда – скажем, каждый пятый или восьмой такт двигателя, то субъективно ощутить потерю мощности непросто.

Почему сбоит свеча зажигания

Как и любая деталь, свеча зажигания стареет. От эрозии (отрыва частиц металла) возрастает рабочий зазор между электродами. Этот увеличенный промежуток электрическому разряду пробить труднее, особенно в неблагоприятных условиях – при холодном старте в мороз, на холостом ходу или наоборот, на высоких оборотах.

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Вторая причина – слой нагара, который даже при качественном бензине может накапливаться на электродах и изоляторе. При определенных условиях он может проводить через себя электрический разряд, отбирая силу у искры в рабочем промежутке или совсем "выключая" ее.

Увеличенный зазор между электродами и нагар – основные проблемы, которые приобретают свечи зажигания после длительной работы. Этот срок для разных типов свеч разный.

Наконец, из-за смены температур на старых свечах "сдается" изолятор центрального электрода – от покрывается трещинами, по которым так же возможно частичное или полное "стекание" искры.

Что делать с проблемной свечой

Самое надежное – заменить весь комплект свечей на двигателе. Но если их пробег еще невелик (скажем, до 10 тыс. км), то можно предположить заводской брак одной из свечей и заменить только ее. А еще свечу зажигания, которая начала время от времени пропускать искру, можно попытаться спасти.

Прежде всего, нужно отрегулировать зазор между электродами, вернув его к рекомендованному изготовителем значению. Делается это просто – подгибанием бокового электрода, при этом по нему лучше не стучать.

Также можно попытаться очистить проблемную свечу. Но не дай вам Бог прибегать к таким варварским методам, как обжиг электродов на открытом огне или зачистка жесткой металлической щеткой. Такие приемы либо разрушат цемент-герметик между изолятором и корпусом, либо нарушат защитный слой глазури на центральном изоляторе, и на него начнет активно оседать нагар, еще больше нарушая работоспособность изделия.

Правильно очистить свечи можно отмачиванием в препаратах типа "Туалетный утенок" или пескоструйкой.

Культурно очистить от нагара (если проблема в самом деле в нем) электроды и изолятор свечи можно в пескоструйном аппарате или с помощью бытового моющего средства для сантехники "Туалетный утенок". Первый способ – для СТО, второй – для самостоятельных упражнений.

Рекомендация “Авто 24”

На самом деле достичь идилии в отношениях со свечами зажигания не так уж сложно. Надо всего лишь покупать именно такие свечи, как записано в заводском мануале. И заменять их согласно рекомендациям того же документа – не дожидаясь, пока этот коварный электроприбор начнет воровать ваши деньги из-за перерасхода топлива. Конечно, это не единственный и, возможно, не самый дешевый вариант, но он – самый простой с точки зрения экономии времени и усилий.

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