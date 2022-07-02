У боротьбі за економію пального ми забуваємо про один малопомітний, але на справді дуже “впливовий” чинник – свічки запалювання. Вирахувати їхню провину непросто, але можливо. І експерти “Авто 24” знають, як саме це зробити.

Недаремно проблем з електрикою побоюються навіть досвідчені водії – є в ній певна непостійність, непередбачуваність. На відміну від суто механічних вузлів, який або працює, або ні, багато які з електроприладів виказують “плаваючі” несправності: то він відмовляє, то знов працює як слід.

Один раз на кожні два оберти свічка має дати в циліндрі потужні іскру. Але за певних умов вона може пропускати свою “чергу”.

Але навіть на фоні такої типової для старого електрообладнання поведінки вражає підступність свічок запалювання. При бездоганній зовні роботі вони за певних умов починають впливати на витрату пального - і зрозуміло, що зміни ці не на користь водійського гаманця. Чому так трапляється і головне, як такій неприємності запобігти?

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Чому зростає витрата пального

Одним абзацом нагадаємо, як має працювати справна свічка. Її завдання – при ході поршня вгору на такті стискування суто в потрібний момент подати в циліндр іскру. Яка має підпалити повітряно-бензинову суміш, щоб та спалахнула, штовхнула поршень донизу, той провернув колінвал… – ну і так далі.

Так ось, те, що двигун працює рівно на будь-яких обертах, а на натискання акселератора відгукується без затримок, ще не значить, що всі свічки працюють добре. З певних причин (про які ми скажемо нижче) свічка час від часу може “пропускати іскру” – тобто не продукувати її – і водій цього часто не відчуває.

Свічка влаштована нескладно, але в її роботі багато залежить від якості матеріалів, з яких вона виготовлена. Є також зовнішні фактори.

Але головне, що на багатьох автомобілях, особливо поколінь розробки кінця 1990-х – початку 2000-х років, цієї проблеми може не помічати і електронний блок управління двигуна. Тобто електроніка жодним чином не корегує роботу систем мотора і не попереджає про негаразди загорянням символу Check engine на панелі приладів. Тобто водій думає, що з машиною все гаразд, а вона іде не так жваво, як колись, та ще й споживає зайвий бензин.

Все дуже просто: циліндр, який обслуговує проблемна свічка, щоразу отримує свою порцію повітряно-паливної суміші, але свічка не кожного разу її підпалює. Тобто окремі порції пального вилітають у вихлопну трубу, не виконуючи своєї роботи. Щоб машина їхала так, як при справних свічках, водій трохи дужче тисне “на газ”, збільшуючи витрату бензину. Оскільки свічка може “пропускати” свою іскру лише іноді – скажімо, кожен п’ятий або восьмий раз робити двигуна, то суб’єктивно відчути втрату потужності непросто.

Чому хибить свічка запалювання

Як і кожна деталь, свічка запалювання старіє. Від ерозії (відриву частинок металу) збільшується робочий зазор між електродами. Цей збільшений проміжок електричному розряду пробити важче, особливо у несприятливих умовах – при холодному старті в мороз, на холостому ходу, або навпаки, на високих обертах.

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Друга причина – шар нагару, який навіть при якісному бензині може накопичуватись на електродах та ізоляторі. За певних умов він може проводити електричний розряд, відбираючи силу в іскри у робочому проміжку – або зовсім “вимикаючи” її.

Збільшений зазор між електродами та нагар – основні проблеми, яких набувають свічки запалювання після тривалої роботи. Цей термін для різних типів свічок різний.

Нарешті, через зміну температур на старих “стомлюється” ізолятор центрального електроду – від вкривається тріщинами, через які так само можливі часткове або повне “стікання” іскри.

Що робити з проблемною свічкою

Найнадійніше – замінити весь комплект свічок на двигуні. Але якщо їхній пробіг ще невеликий (скажімо, до 10 тис. км), то можна припустити брак однієї з свічок, і замінити лише її. А ще свічку запалювання, яка почала час від часу “пропускати іскру”, можна спробувати врятувати.

Перш за все, треба відрегулювати зазор між електродами, повернувши його до рекомендованого виробником значення. Робиться це просто – підгинанням бокового електроду, при тому по ньому краще не стукати.

Також можна спробувати очистити проблемну свічку. Але не дай вам Боже вдаватися до таких варварських методів, як випалювання електродів на відкритому вогні або зачищення жорсткою металевою щіткою. Такі прийоми або зруйнують цемент-герметик між ізолятором та корпусом, або порушать захисний шар глазурі на центральному ізоляторі, через що на нього почне активно осідати нагар, ще більше порушуючи працездатність виробу.

Правильно очистити свічки можна відмочуванням у препаратах типу “Туалетне каченя” або піскоструйкою.

Культурно очистити від нагару (якщо справа саму у ньому) електроди та ізолятор свічки можна у піскоструменевому апараті або за допомогою побутового миючого засобу для сантехніки “Туалетне каченя”. Перший спосіб – для СТО, другий – для самостійних вправ.

Рекомендація “Авто 24”

Насправді досягти ідеалу у стосунках зі свічками запалювання не так вже і складно. Треба всього лише купувати саме такі свічки, як записано у заводському мануалі, та замінювати їх згідно з рекомендаціями цього ж документу – не чекаючи, поки цей підступний електроприлад почне стиха красти ваші гроші через перевитрату пального. Звісно, це не єдиний і можливо, не найдешевший варіант, але він – найпростіший з точки зору економії часу.

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