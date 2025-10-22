Как в Германии похищают целые фуры грузов

Выдавать себя за автоперевозчика для воров сейчас стало модным. Зная технологию оформления, логистические правила и тонкости кибербезопасности, преступники легко наживаются.

Как пишет немецкая страховая ассоциация GDV, все начинается со спуфинга, адреса электронной почты или кражи личных данных в Интернете. Затем воры используют биржи грузов для выполнения транспортных заказов от имени других, законных компаний.

Фантомные перевозчики становятся трендом

Имея предварительные договоренности с отправителями, преступники доставляют свой грузовик к согласованному месту загрузки, после чего транспортное средство вместе со всем его грузом бесследно исчезает.

Только за первые семь месяцев 2025 года зарегистрировано 88 случаев так называемых фантомных перевозчиков – столько же, сколько и за весь предыдущий год.

"Сейчас злоумышленники зарабатывают на этой афере почти 200 000 евро на каждом случае. Это означает, что каждые три дня в Германии исчезает целый грузовик, что эквивалентно примерно 18 миллионам евро только в этом году", – говорит управляющий директор GDV Йорг Асмуссен.

Мошенничество с поддельными реквизитами

Злоумышленники действуют с разделением труда и хорошо владеют цифровыми технологиями: они создают фальшивые компании, захватывают учетные записи пользователей на грузовых биржах или используют похищенные идентификационные данные настоящих транспортных компаний.

Манипуляций с контактными данными, например, путем замены расширений доменов, таких как ".de", на ".com", часто достаточно для мошеннического получения заказов. После размещения заказа злоумышленники забирают товар, как было договорено, и бесследно исчезают.

Особенно страдают ценные товары, такие как электроника и запчасти для автомобилей, но также являются целью атаки предметы повседневного потребления, такие как садовая мебель, текстиль или молочные продукты.

Убытки растут космически

Убытки от таких краж товара выросли по сравнению с предыдущим годом – со среднего показателя 130 000 евро до почти 200 000 евро.

Увеличение средней суммы убытков свидетельствует о восходящем профессионализме воров и росте рисков для клиента.

"Фантомные перевозчики представляют растущий риск для цепей поставок и наносят значительный ущерб", – говорит Асмуссен.

Страховщики советуют быть осторожнее с субподрядчиками

Чтобы защититься от фиктивных экспедиторов грузов, страховщики рекомендуют быть максимально осторожными при выборе субподрядчиков.

Выписки из коммерческого реестра, адресные данные и документы, удостоверяющие личность, следует тщательно проверять и верифицировать.

Учитывая новые модели атак, такие как похищение учетных записей пользователей на грузовых биржах, они сейчас дополняются дополнительными механизмами проверки, которые затрудняют обман с помощью цифровых манипуляций с идентификаторами.

Почти 26 000 грузовиков угоняют ежегодно

По оценкам нескольких торговых ассоциаций, в частности Немецкой ассоциации грузовых перевозчиков (GDV), в Германии ежегодно похищают почти 26 000 грузовиков.

Статистически это означает новый случай каждые 20 минут. Прямой ущерб товарам составляет примерно 1,3 миллиарда евро в год.

Еще 900 миллионов евро наносятся из-за косвенных убытков, такие как договорные штрафы, потеря продаж или простои производства.