Як у Німеччині викрадають цілі фури вантажів

Видавати себе за автоперевізника для злодіїв нині стало модним. Знаючи технологію оформлення, логістичні правила та тонкощі кібербезпеки, злочинці легко наживаються.

Як пише німецька страхова асоціація GDV, все починається зі спуфінгу, адреси електронної пошти або крадіжки особистих даних в Інтернеті. Потім злодії використовують біржі вантажів для виконання транспортних замовлень від імені інших, законних компаній.

Читайте також Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дослідження

Фантомні перевізники стають трендом

Маючи попередні домовленості з відправниками, злочинці доставляють свою вантажівку до узгодженого місця завантаження, після чого транспортний засіб разом з усім його вантажем безслідно зникає.

Тільки за перші сім місяців 2025 року зареєстровано 88 випадків так званих фантомних перевізників – стільки ж, скільки й за весь попередній рік.

"Зараз зловмисники заробляють на цій афері майже 200 000 євро на кожному випадку. Це означає, що кожні три дні в Німеччині зникає ціла вантажівка, що еквівалентно приблизно 18 мільйонам євро лише цього року", – каже керуючий директор GDV Йорг Асмуссен.

Читайте також В яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

Шахрайство з підробленими реквізитами

Зловмисники діють з розподілом праці та добре володіють цифровими технологіями: вони створюють фальшиві компанії, захоплюють облікові записи користувачів на вантажних біржах або використовують викрадені ідентифікаційні дані справжніх транспортних компаній.

Маніпуляцій з контактними даними, наприклад, шляхом заміни розширень доменів, таких як ".de", на ".com", часто достатньо для шахрайського отримання замовлень. Після розміщення замовлення зловмисники забирають товар, як було домовлено, та безслідно зникають.

Особливо страждають цінні товари, такі як електроніка та запчастини для автомобілів, але також є ціллю атаки предмети повсякденного вжитку, такі як садові меблі, текстиль або молочні продукти.

Читайте також Крадіжки з вантажівок у Європі поставлено на потік: що, як і на скільки вкрали

Збитки зростають космічно

Збитки від таких крадіжок товару зросли порівняно з попереднім роком – із середнього показника 130 000 євро до майже 200 000 євро.

Збільшення середньої суми збитків свідчить про висхідний професіоналізм злодіїв та зростання ризиків для клієнта.

"Фантомні перевізники становлять зростальний ризик для ланцюгів постачань і завдають значної шкоди", – каже Асмуссен.

Страховики радять бути обережнішими з субпідрядниками

Щоб захиститися від фіктивних експедиторів вантажів, страховики рекомендують бути максимально обережними під час вибору субпідрядників.

Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв

Виписки з комерційного реєстру, адресні дані та документи, що посвідчують особу, слід ретельно перевіряти та верифікувати.

З огляду на нові моделі атак, такі як викрадення облікових записів користувачів на вантажних біржах, вони наразі доповнюються додатковими механізмами перевірки, які ускладнюють обман за допомогою цифрових маніпуляцій з ідентифікаторами.

Майже 26 000 вантажівок викрадають щорічно

За оцінками кількох торгових асоціацій, зокрема Німецької асоціації вантажних перевізників (GDV), у Німеччині щорічно викрадають майже 26 000 вантажівок.

Читайте також Щодня з вантажівок крадуть на 1,2 мільйона євро: що саме і де

Статистично це означає новий випадок кожні 20 хвилин. Пряма шкода товарам становить приблизно 1,3 мільярда євро на рік.

Ще 900 мільйонів євро завдаються через непрямі збитки, такі як договірні штрафи, втрата продажів або простої виробництва.