Какие квадроциклы и багги переданы военным в первый день зимы

Техника закупалась и передавалась по программе "Машины, которые". Она не завершена и дальше продолжается, но организаторы не стали ждать накопления полной 100-миллионной суммы и закупили на 31,2 миллиона гривен благотворительных взносов очередную партию техники.

Как сообщают на своих ФБ страницах Львовская ОВА и БФ "Вернись живым", этот транш из 47 единиц транспорта 1 декабря передан в войска. Среди полученного армейцами есть несколько грузовых фургонов, а остальные – квадроциклы и багги.

Это был второй транспортный транш

В сотрудничестве области, фонда, бизнеса и сотен неравнодушных людей в рамках проекта удалось собрать более 48,6 миллиона гривен. Эти деньги уже вложены в транспортное обеспечение защитников.

В сентябре Львовская ОВА и БФ "Вернись живым" передали в войска первую партию транспорта. Тогда подразделения Сил обороны получили гексоциклы, багги, квадроциклы и специальные прицепы к ним. Теперь на оставшиеся собранные деньги приготовили и передали очередной пакет техники.

На переднем плане мощный квадроцикл (ATV) CFMOTO CFORCE 1000, а дальше мотовездеходы типа "side-by-side" (UTV) Фото: Львовская ОВА

Сколько куплено за 31 миллион гривен

Нынешний транш обошелся в 31 206 901 гривну. За эти благотворительные взносы куплено 27 квадроциклов, 10 багги и 7 грузовых фургонов.

Фактически, это – полноценный автопарк. Правда, его соответственно запросам разделили для передачи в подразделения Сил обороны.

Кто что получил

12 квадроциклов – 20-й отдельный полк беспилотных систем;

10 багги – 20-й отдельный полк беспилотных систем;

13 прицепов для них – 20-й отдельный полк беспилотных систем;

10 квадроциклов – 427-й отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ";

5 квадроциклов – 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

5 грузовых фургонов – 4-я ОМБр имени короля Даниила;

2 грузовых фургона – 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ.

На переднем плане 30-сильный квадроцикл CFORCE 450 L. Фото: Львовская ОВА

Палитра квадроциклов на модели богата

Гамма купленной мототехники по типу имеет лишь несколько позиций, но модельным рядом она обильна. Скажем, в сегменте мотовездеходов этого транша самым мощным является CFMOTO CFORCE 1000 Touring.

У этой модели вариаторная трансмиссия. В раму вмонтирован V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 963 куб. см с жидкостным охлаждением, который выдает мощность 90 л.с.

Он рассчитан на экипаж из двух человек, полезная нагрузка – 300 кг. Грузоподъемность багажников 45 и 90 кг. Кроме этого, он способен тянуть на буксире прицеп, тележку или санки массой 800 килограммов.

На фото также просматриваются менее мощные квадроциклы этого же бренда. Вероятнее всего там в момент передачи стояли CFMOTO CFORCE 500 EPS и CFORCE 450 L с силовыми агрегатами 34 и 30 лошадиных сил.

Моторы квадроциклов CFMOTO имеют систему впрыска топлива Bosch, что уже надежно. Фото: Львовская ОВА

Эти внедорожники 4х4 легкие, весят более трехсот килограммов, имеют усилитель руля, лебедку, защиту рук и тому подобное.

Багги здесь также в разных размерных группах

Для работы в статусе машины переднего края хорошо впишется спортивный мотовездеход CFMOTO ZFORCE 950. У него также V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 963 куб. см с мощностью 83 л.с.

Четырехместный автомобиль с полной защитой днища имеет несколько мест для хранения вещей, защищенных от погодных условий. Одно из них впереди, а другое – сзади, где стоит большой багажный короб на 158 литров с плотной крышкой и замком под ключ.

Фронтальная лебедка также пригодится. Благодаря ее мощному тяговому усилию в 2041 кг можно спокойно вытащить из канавы или глубокой лужи даже пикап.

Легкие мотовездеходы типа "side-by-side" от CFMOTO на фронте получили положительные отзывы армейцев – людей и грузы на себе везут, прицепы таскают. Фото: Львовская ОВА

Модель CFMOTO 4х4 EPS выглядит массивнее, но она такая же маневренная и быстрая, хотя ее двигатель выдает 79 л.с. У этого багги двухрядный открытый салон на 4 места (2+2). У него есть все необходимое для внедорожника, включая лебедку, фаркоп. Сзади небольшой кузов с откидным задним бортом и многочисленными вариантами крепления багажа.

Проект продолжает накапливать взносы

В переданном пакете техники были и другие машины, описания которых не раз подавались в наших лентах новостей. Скажем, семь переданных фургонов принадлежат бренду Fiat Ducato. Об этой модели, как и об идентичной ей Peugeot Boxer, часто рассказывали, поскольку они постоянно встречаются в транспортных траншах, особенно в статусе карет скорой медицинской помощи.

В армейской логистике таким фургонам вагонного типа цену трудно вывести – крайне необходимая техника. Фото: Вернись живым

Проектом "Машины, которые" эти фургоны приобретены вполне оправдано, поскольку военная логистика требует быстрого транспорта.

Впрочем, армейцам упомянутые квадроциклы и багги также как находка. Они в следующих траншах тоже будут приобретены, потому что сбор средств на приобретение транспорта по этой программе обеспечения войска продолжается.