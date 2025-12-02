Які квадроцикли та багі передані військовим у перший день зими

Техніка закуповувалася та передавалася за програмою "Машини, які". Її не завершено, вона й далі триває, але організатори не стали чекати накопичення повної 100-мільйонної суми й закупили на 31,2 мільйона гривень благодійних внесків чергову партію техніки.

Як повідомляють на своїх ФБ сторінках Львівська ОВА та БФ "Повернись живим", цей транш з 47 одиниць транспорту 1 грудня передано у війська. З-поміж отриманого армійцями є кілька вантажних фургонів, а решта – квадроцикли та багі.

Це був другий транспортний транш

У співпраці області, фонду, бізнесу та сотень небайдужих людей в рамках проєкту вдалося зібрати понад 48,6 мільйона гривень. Ці гроші вже вкладено в транспортне забезпечення захисників.

У вересні Львівська ОВА та БФ "Повернись живим" передали у війська першу партію транспорту. Тоді підрозділи Сил оборони отримали гексоцикли, баггі, квадроцикли та спеціальні причепи до них. Тепер на решту зібраних грошей приготували й передали черговий пакет техніки.

На передньому плані потужний квадроцикл (ATV) CFMOTO CFORCE 1000, а далі мотовсюдиходи типу "side-by-side" (UTV) Фото: Львівська ОВА

Скільки куплено за 31 мільйон гривень

Нинішній транш обійшовся у 31 206 901 гривню. За ці благодійні внески куплено 27 квадроциклів, 10 багі та 7 вантажних фургонів.

Фактично, це – повноцінний автопарк. Щоправда, його відповідно запитів розділили для передачі у підрозділи Сил оборони.

Хто що отримав

12 квадроциклів – 20-й окремий полк безпілотних систем;

10 багі – 20-й окремий полк безпілотних систем;

13 причепів для них – 20-й окремий полк безпілотних систем;

10 квадроциклів – 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ";

5 квадроциклів – 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

5 вантажних фургонів – 4-та ОМБр імені короля Данила;

2 вантажні фургони – 125-та окрема важка механізована бригада ЗСУ.

На передньому плані 30-сильний квадроцикл CFORCE 450 L. Фото: Львівська ОВА

Палітра квадроциклів на моделі багата

Гама купленої мототехніки по типу має лише кілька позицій, але модельним рядом вона рясна. Скажімо, у сегменті мотовсюдиходів цього траншу найпотужнішим є CFMOTO CFORCE 1000 Touring.

У цієї моделі варіаторна трансмісія. В раму вмонтований V-подібний двоциліндровий двигун об'ємом 963 куб. см із рідинним охолодженням, який видає потужність 90 к.с.

Він розрахований на екіпаж з двох осіб, корисне навантаження – 300 кг. Вантажність багажників 45 та 90 кг. Окрім цього, він спроможний тягнути на буксирі причіп, візок чи санки масою 800 кілограмів.

На фото також проглядаються менш потужні квадроцикли цього ж бренду. Найімовірніше там в момент передачі стояли CFMOTO CFORCE 500 EPS та CFORCE 450 L з силовими агрегатами 34 та 30 кінських сил.

Мотори квадроциклів CFMOTO мають систему впорскування пального Bosch, що вже надійно. Фото: Львівська ОВА

Позашляховики 4х4 легкі, важать понад триста кілограмів, мають підсилювач керма, лебідку, захист рук тощо.

Багі тут також у різних розмірних групах

Для роботи у статусі машини переднього краю добре впишеться спортивний мотовсюдихід CFMOTO ZFORCE 950. У нього також V-подібний двоциліндровий двигун об'ємом 963 куб. см з потужністю 83 к.с.

Чотиримісний автомобіль з повним захистом днища має кілька місць для зберігання речей, захищених від погодних умов. Одне з них попереду, а інше – позаду, де стоїть великий багажний короб на 158 літрів з цупкою кришкою та замком під ключ.

Фронтальна лебідка також буде у пригоді. Завдяки її потужному тяговому зусиллю у 2041 кг можна спокійно витягнути з канави чи глибокої калюжі навіть пікап.

Легкі мотовсюдиходи типу "side-by-side" від CFMOTO на фронті отримали схвальні відгуки армійців – і людей та вантажі на собі везуть, і причепи тягають. Фото: Львівська ОВА

Модель CFMOTO 4х4 EPS виглядає масивніше, але вона така ж маневрова та прудка, хоча її двигун видає 79 к.с. У цього багі дворядний відкритий салон на 4 місця (2+2). У нього є все необхідне для позашляховика, включаючи лебідку, фаркоп. Позаду невеличкий кузов з відкидним заднім бортом та численними варіантами кріплення багажу.

Проєкт продовжує накопичувати внески

В переданому пакеті техніки були й інші машини, описи яких не раз подавалися у наших стрічках новин. Скажімо, сім переданих фургонів належать бренду Fiat Ducato. Про цю модель, як і про ідентичну їй Peugeot Boxer, часто розповідали, оскільки вони постійно зустрічаються у транспортних траншах, особливо в статусі карет швидкої медичної допомоги.

В армійській логістиці таким фургонам вагонного типу ціну важко вивести – вкрай необхідна техніка. Фото: Повернись живим

Проєктом "Машини, які" ці фургони придбано цілком виправдано, оскільки військова логістика потребує швидкого транспорту.

Втім, армійцям згадані квадроцикли та багі також як знахідка. Вони в наступних траншах також будуть придбані, бо збір коштів на придбання транспорту за цією програмою забезпечення війська продовжується.