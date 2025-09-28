Какими автобусами ездят на матчи футбольные клубы Европы и Украины

Только в группе команд голландского профессионального футбола в новые автобусы финансово вложились клубы "Гронинген" (Groningen), "Эммен" (Emmen) и "Камбур" (Cambuur).

Все они выбрали для перевозки на выездные матчи футболистов и персонала автобусы Scania различных моделей. О создании условий для комфортной и безопасной езды рассказывает transport-online.nl.

Футбольный клуб Groningen

Компания Drenthe Tours выбрала роскошный автобус Scania Irizar I6 для обслуживания ФК Groningen. Дизайн полностью адаптирован к приверженности клуба Гронингенской премьер-лиги. Его дополнили слоганом "Гордость Севера".

Автобус Scania Irizar I6 в цветовой ливрее футбольного клуба Groningen. Фото: Scania

Трехосное шасси автобуса оснащено экономичным и надежным двигателем стандарта Евро 6 мощностью 450 л.с. и оснащено 38 просторными и роскошными сиденьями и широким набором функций безопасности.

Футбольный клуб Emmen

Drenthe Tours также использовал комфортный лайнер такой же модели – Scania Irizar I6. Приобретенная пассажирская машина оформлена в характерном дизайне FC Emmen, включая слоган "Вот я убираюсь прочь".

Кроме просторного салона на четыре десятка мест, а не 57, как в классической версии, Scania Irizar I6 сохранила 10-кубовую багажную зону. Фото: Scania

Футбольный клуб Cambuur

Компания Royal Jan de Wit Group Cambuur в Леувардене похвасталась купленным для этого футбольного клуба совершенно новым автобусом Scania Touring.

Scania Touring немного короче, ей на 8-тонную грузоподъемность хватает двух осей. Фото: Scania

По желанию заказчика автобус получил ливрею в характерном синем клубном цвете. Девиз клуба "Это наш идеал!" нанесен на борта машины большими буквами.

Команды Bundesliga также обновляют автопарк

Компания Daimler Buses также порадовалась заказу от национальных футбольных клубов, входящих в федеральную Бундеслигу. На сезон 2025/26 большая часть футбольных центров заказала в специсполнении туристические автобусы Mercedes-Benz и Setra.

Все машины будут иметь улучшенную комплектацию класса люкс. В салоны заказаны кожаные кресла со специальными нишами-подставками для ног и в большинстве заказов в стилистике размещения vis-à-vis, то есть "друг напротив друга".

Немецкие футбольные клубы предпочитают автобусы национального производителя Mercedes-Benz и Setra. Фото: из открытых источников

В обязательном порядке по условиям тендера должны быть регулируемые по высоте столики. Кроме этого, салон клубного автобуса должен иметь кухонный блок со всей необходимой атрибутикой, включая холодильники для блюд, напитков, кофе-машины, микроволновки и тому подобное.

Также заказана комплектация мультимедийной системой для просмотра, анализа матчей в ходе поездок, просмотра кинолент, концертов.

В немецком портфеле заказов список солидный – 21 автобус. Подавляющее большинство клубов первого и второго дивизионов заказывали автобусы Setra. Из упомянутого количества лишь шесть будет с маркировкой Mercedes-Benz – ровно по три машины в первом и втором дивизионах.

Кстати, Украина в этом году, как в свое время редакция Авто24 сообщала, также попала в список транспортных обновлений: Национальная сборная Украины получила в подарок от AWT "Бавария" специально выполненный в цветах украинской символики автобус Temsa HD 12.

Турецкий автобус Temsa HD12 C12 с нынешнего сезона обслуживает украинскую национальную команду по футболу. Фото: пресс-служба УАФ