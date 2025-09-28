Якими автобусами їздять на матчі футбольні клуби Європи та України

Лише в групі команд голландського професійного футболу в нові автобуси фінансово вклалися клуби "Гронінген" (Groningen), "Еммен" (Emmen) та "Камбур" (Cambuur).

Усі вони вибрали для перевезення на виїзні матчі футболістів та персоналу автобуси Scania різних моделей. Про створення умов для комфортної та безпечної їзди розповідає transport-online.nl.

Футбольний клуб Groningen

Компанія Drenthe Tours обрала розкішний автобус Scania Irizar I6 для обслуговування ФК Groningen. Дизайн повністю адаптований до прихильності клубу Гронінгенської прем'єр-ліги. Його доповнили слоганом "Гордість Півночі".

Автобус Scania Irizar I6 в колірній лівреї футбольного клубу Groningen. Фото: Scania

Тривісне шасі автобуса оснащене економічним і надійним двигуном стандарту Євро 6 потужністю 450 к.с. і оснащене 38 просторими та розкішними сидіннями та широким набором функцій безпеки.

Футбольний клуб Emmen

Drenthe Tours також використовував комфортний лайнер такої ж моделі – Scania Irizar I6. Придбана пасажирська машина оформлена у характерному дизайні FC Emmen, включаючи слоган "Ось я забираюся геть".

Окрім просторого салону на чотири десятки місць, а не 57, як у класичній версії, Scania Irizar I6 зберегла 10-кубову багажну зону. Фото: Scania

Футбольний клуб Cambuur

Компанія Royal Jan de Wit Group Cambuur в Леувардені похизувалася купленим для цього футбольного клубу абсолютно новим автобусом Scania Touring.

Scania Touring трохи коротша, їй на 8-тонну вантажність вистачає двох осей. Фото: Scania

За бажанням замовника автобус отримав ліврею у характерному синьому клубному кольорі. Девіз клубу "Це наш ідеал!" нанесено на борти машини великими літерами.

Команди Bundesliga також оновлюють автопарк

Компанія Daimler Buses також пораділа замовленням від національних футбольних клубів, що входять до федеральної Бундесліги. На сезон 2025/26 більша частина футбольних центрів замовила у спецвиконанні туристичні автобуси Mercedes-Benz та Setra.

Усі машини матимуть покращену комплектацію класу люкс. В салони замовлено шкіряні крісла зі спеціальними нішами-підставками для ніг та в більшості замовлень у стилістиці розміщення vis-à-vis, тобто "один навпроти одного".

Німецькі футбольні клуби надають перевагу автобусам національного виробника Mercedes-Benz та Setra. Фото: з відкритих джерел

В обов'язковому порядку за умовами тендера повинні бути регульовані по висоті столики. Окрім цього, салон клубного автобуса повинен мати кухонний блок з усією необхідною атрибутикою, включаючи холодильники для страв, напоїв, каво-машини, мікрохвильовки тощо.

Також замовлена комплектація мультимедійною системою для перегляду, аналізу матчів в ході поїздок, перегляду кінострічок, концертів.

У німецькому портфелі замовлень список солідний – 21 автобус. Переважна більшість клубів першого та другого дивізіонів замовляли автобуси Setra. Зі згаданої кількості лише шість буде з маркуванням Mercedes-Benz – рівно по три машини в першому та другому дивізіонах.

До речі, Україна цьогоріч, як свого часу редакція Авто24 повідомляла, також потрапила до списку транспортних оновлень: Національна збірна України отримала в дарунок від AWT "Баварія" спеціально виконаний в кольорах української символіки автобус Temsa HD 12.

Турецький автобус Temsa HD12 C12 з нинішнього сезону обслуговує українську національну команду з футболу. Фото: пресслужба УАФ