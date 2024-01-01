Які автобуси їздитимуть європейським містами вже завтра: огляд виставки IAA 2024

Сектор автобусів цього року представили лише кілька експонентів. З-поміж них виділялися Bluebus, Daimler Truck, Habas, Higer, King Long, Scania, Sinotruck, Wisdom Motor. З цього списку хіба що Daimler та Scania – ветерани, а решта дебютанти на IAA.

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Daimler e-Citaro K

Daimler Truck тему громадського транспорту не обійшов стороною. На його подіумі красенем стояв Новий eCitaro K, завдовжки 10 633 мм. Він наче слідує за відомим 12-метровим eCitaro та моделлю G.

Колісна база eCitaro K скорочена приблизно на 1,5 метра і становить 4398 міліметрів. Щодо місткості, то вона становить 84 пасажири.

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Автобус може комплектуватися блоком від чотирьох до шести акумуляторів, кожен з яких має місткість 98 кВт-год. Таким чином, сумарний потенціал батареї коливається від 392 до 589 кВт-год.

П’ять високовольтних акумуляторних блоків із загальною місткістю 491 кВт-год дводверного автобуса розміщено в різних частинах пасажирської машини. Три блоки стоять на даху і два блоки в задній частині. При повному завантаження й "за сприятливих умов" eCitaro K може без підзарядки подолати 300 км.

Wisdom Motor

Міжміський 12-метровий водневий автобус U12FC200 отримав порівняно невелику батарею на 58 кВт-год, але має досить потужний модуль паливних елементів Ballard – 200 кВт. Мотор постачає Cummins.

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Салон розрахований на 55 пасажирів. Висота автобуса становить 3,8 метра. Він має ті ж характеристики, що й автомобіль класу II (акумулятори, паливні елементи, двигун). Як повідомляється, доступні резервуари місткістю до 44 кг водню.

Wisdom Motor прагне стати лідером нової ери транспортних засобів FCEV, оперативно реагуючи на вимоги ринку та адаптуючи оновлення водневих систем. Натяк про це прозвучав в ході пресконференції, в ході якої йшлося про розширені можливості з більшою потужністю, різними вимогами до тоннажу та запасу ходу.

King Long

Це прем’єрна машина на IAA. Презентовано як прототип електричного туристичного автобуса Merry Combo з акумулятором. Тут китайський виробник відхилив завісу, сповістивши, що автобус все ще є прототипом, але це буде новий власний електричний автобус.

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Назву поки не підібрано. Довжина 12 250 міліметрів, ширина 2 550 і висота 3 880 міліметрів з колісною базою 6 300 мм. Мінімальний радіус повороту 9,5 метра.

Салон може вмістити до 55 пасажирів, у версії люкс – 40 місць. Місткість акумулятора становить 528 кВт-год. Потужність двигуна вказана як 240 кВт та 480 кВт. У нормальних умовах пройде 516 кілометрів.

Bluebus

На подіум французький виробник вивів свої 6- та 12-метрові електробуси, показавши відразу два розмірні сегменти – Mini та Maxi. Тут порівняно свіжі версії, які вдалося поновити після інциденту з пожежею пасажирської машини в Парижі.

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У квітні нинішнього року автобуси знову запущені в столиці Франції, їх там зараз ходить 107 одиниць. За обсягом це друге місце після електробусів Iveco Bus, парк яких становить 198 машин. На третьому місці за кількістю техніки в Парижі Mercedes-Benz, у якого там 53 машини.

Поява французької компанії на виставці в Ганновері є результатом бажання стерти погане враження після пожежі електробуса в Парижі. Експерти вважають це хорошим знаком для відновлення іміджу. У цій ситуації завоювання зовнішніх ринків участь у виставці стане виробнику в пригоді.

Habas

Турецька група показала міський пасажирський автобус Comfortcity-H2, що працює на водні. Пасажирська машина виробляє електроенергію шляхом поєднання водню, який можна отримати з відновлюваних джерел енергії та води, з киснем у паливних елементах автомобіля.

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Він заряджає свої батареї виробленою електроенергією та завдяки гібридній технології має запас ходу на понад 1000 кілометрів. Час заповнення менш як 10 хвилин.

Автобус забезпечує нульові викиди за допомогою електричного двигуна Voith, що видає потужність 410 кВт і крутний момент 3100 Нм. Батареї LFP місткістю 140 кВт-год розроблені науково-дослідним центром HABAŞ.

Поряд стояв електричний міський автобус Alfacity-e. Низькопідлоговий мідібус виділяється у своєму сегменті трьома дверима: передніми, середніми та задніми, що забезпечує високий комфорт пасажирам під час посадки та виходу.

Alfacity-е має екологічно чистий електричний двигун Voith з нульовими викидами, який забезпечує потужність 250 кВт і крутний момент 2805 Нм. Літій-іонні батареї LFP мають місткість 282 кВт-год,

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Електричний міжміський автобус Midi Alfalux-e забезпечує максимальну пасажиромісткість (35+1+1) завдяки своїй довжині 8,2 метра.

Alfalux-е має екологічно чистий електричний двигун Voith з нульовими викидами, який забезпечує потужність 250 кВт і крутний момент 2805 Нм. Він пропонує велику дальність завдяки акумуляторам LFP місткістю 282 кВт-год, розробленим науково-дослідним центром HABAŞ. Щоправда, запас ходу, як і в попередніх моделях машин, не вказано.

Замість післямови

Про інших експонентів в сегменті пасажирських машин повідомлення доволі скупі. Скажімо, Higer згадується двічі. В першому випадку йдеться про те, що він виставляє в Ганновері акумуляторний мікроавтобус. В другому повідомляється, що на стенді Scania показано автобус Fencer F1, створений у співпраці з Higer. Це сприймається як натяк на початок маркетингу серії Fencer у Німеччині.

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В автобусній темі є ще одна цікава деталь. Попри скупу присутність громадського транспорту, організатори все-таки не відмовилися проводити на IAA Transportation 2024 конкурс "Автобус року 2025".

На титул Bus of the Year 2025 претендувало чимало брендів, як з-поміж тих, хто виставлявся в павільйонах виставки, так і хто був поза ними. З-поміж основних претендентів в список увійшли Lion’s City 12 E LE від MAN, eCitaro від Mercedes-Benz, 3.0 від Ebusco, Urbino 18 Hydrogen від Solaris і нова серія Citea від VDL.

Звання "Автобус року 2025" дісталося Solaris Urbino 18 hydrogen. Це перший випадок, коли автомобіль з водневим двигуном отримав престижну нагороду.

Для польського виробника це вже друга нагорода у сегменті громадського транспорту. Перший титул "Автобус року 2017" він отримав за Urbino 12 Electric. Тепер Solaris став найкращим автобусом 2025 модельного року.

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Водневий автобус Urbino 18 працює на електроенергії, виробленій у водневих паливних елементах. Він має шарнірну конструкцію – дві зчленовані секції спроможні за стандартами перевозити до 140 пасажирів, долаючи до 600 кілометрів на одній заправці.

Пасажирська машина може похвалитися легкими баками для водню загальною місткістю 51,2 кг, а також акумуляторами Solaris, які служать допоміжним джерелом живлення.

Завдяки 20-хвилинній заправці автобус може працювати у тризмінному розкладі, у т.ч. ходити довгими маршрутами.