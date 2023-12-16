Toyota Corolla Cross лишь недавно вышла на рынок, поэтому в случае ее обновления изменения не будут столь радикальными. Это понимают люди, но искусственный интеллект считает по-другому.

На украинском рынке кроссовер Toyota появился на рынке Украины Corolla Cross был представлен в 2023 году, поэтому обновление ему не "светит" еще долго. Однако даже если бы это произошло, машина не должна бы измениться существенно.

Впрочем, противоположного мнения придерживаются блогеры с канала AutomagzPro на YouTube, которые заказали искусственному интеллекту рендер Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 года.

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Получилось больше похоже на совершенно новое поколение. Или даже на электрическую версию Corolla Cross. Кроме того, искусственный интеллект предложил более одного варианта дизайна на выбор, поэтому выбор за нами.

Однако в реальном мире Toyota имеет другие проблемы, чем обновление Corolla Cross Hybrid. Например, уже вскоре появятся первые экземпляры обновленного Camry. В начале следующего года придет время увидеть первые образцы Land Cruiser 2024 года. Кроме того, Lexus только что объявил о поставках в Украину плагин-гибрида RX450h+.