Toyota Corolla Cross лише нещодавно вийшла на ринок, тому у випадку її оновлення зміни не будуть такими радикальними. Це розуміють люди, але штучний інтелект вважає по-іншому.

На українському ринку кросовер Toyota Corolla Cross був представлений в 2023 році, тому оновлення йому не “світить” ще довго. Однак навіть якби це сталося, машина б не мала змінитись суттєво.

Втім, протилежної думки дотримуються блогери з каналу AutomagzPro на YouTube, які замовили штучному інтелекту рендер Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 року.

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Вийшло більше схоже на абсолютно нове покоління. Або навіть на електричну версію Corolla Cross. Крім того, штучний інтелект запропонував більше одного варіанту дизайну на вибір, тож вибір за нами.

Однак у реальному світі Toyota має інші проблеми, аніж оновлення Corolla Cross Hybrid. Наприклад, вже незабаром з’являться перші екземпляри оновленого Camry. На початку наступного року настав час побачити перші зразки Land Cruiser 2024 року. Окрім того, Lexus щойно оголосив про постачання в Україну плагін-гібрида RX450h+.