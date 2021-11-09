Батарейный аналог Sportage будет полностью раскрыт 11 ноября.

Kia планирует добавить несколько электромобилей в свой портфель в ближайшие годы, и одним из них является внедорожник под названием EV9, который дебютирует в статусе концепта 11 ноября. Автопроизводитель опубликовал эскиз, чтобы дать нам ранний взгляд на новинку.

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Изображение, опубликованное в Instagram, показывает очертания того, что выглядит как среднегабаритный кроссовер. Он характеризуется высокой и вертикальной передней частью, длинной линией крыши и прямоугольным силуэтом, который напоминает о Kia Telluride.

Технические детали пока не разглашаются. На данном этапе известно лишь, что EV9 построен на модульной платформе E-GMP, разработанной для широкого спектра электромобилей брендов Kia, Hyundai и Genesis. Некоторые из них уже представлены, как Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и GenesisGV60. Другие были предварительно просмотрены во время презентации, проведенной в январе 2021 года – тогда Kia особенно анонсировала “мощный и смелый внедорожник”, которым может оказаться именно EV9.