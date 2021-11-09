Батарейний аналог Sportage буде повністю розкритий 11 листопада.

Kia планує додати кілька електромобілів до свого портфеля в найближчі роки й одним із них є позашляховик під назвою EV9, який дебютує у статусі концепту 11 листопада. Автовиробник опублікував ескіз, щоб дати нам ранній погляд на новинку.

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Зображення, опубліковане в Instagram, показує обриси того, що виглядає як середньогабаритний кросовер. Він характеризується високою і вертикальною передньою частиною, довгою лінією даху та прямокутним силуетом, який нагадує про Kia Telluride.

Технічні деталі поки не розголошуються. На даному етапі відомо лише, що EV9 збудований на модульній платформі E-GMP, розробленій для широкого спектра електромобілів брендів Kia, Hyundai та Genesis. Деякі з них вже представлені, як-от Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 та GenesisGV60. Інші були попередньо переглянуті під час презентації, проведеної в січні 2021 року – тоді Kia особливо анонсувала “потужний і сміливий позашляховик”, яким може виявитись саме EV9.