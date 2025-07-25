Kia раскрыла все карты о своем PV5

PV5 является первенцем в специализированном семействе электрифицированных PBV (специально построенного транспортного средства) от Kia с практическим решением для мобильности различного назначения. Разработка охватывает сегменты от семейных автомобилей до кемперов и бизнес-транспортных средств.

В ходе "Дня технологий" разработчики Kia в деталях рассказали о своем детище PV5, не постеснявшись назвать его "самым полезным в мире электромобилем". Об этом мероприятии в кратком отчете рассказывает на своем сайте медиацентр Kia. Полный хронометраж интересного мероприятия можно посмотреть здесь.

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Kia планирует сначала представить всего семь базовых типов кузова, включая пассажирский, грузовой длинный, грузовой компактный и грузовой с высокой крышей. И это, вероятно, только начало, поскольку замыслов много и версий будет больше. Здесь учли даже потребности людей на креслах колесных.

Автомобиль Kia PV5 для перевозки людей на кресле колесном. Фото: Kia

Во время процесса разработки автомобиля для людей с ограниченными возможностями мобильности пользователи инвалидных колясок и операторы такси с инвалидностью имели возможность непосредственно испытать автомобиль, разрабатываемый, а предложения по улучшению, полученные на основе их фактического опыта использования, активно учитывались.

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Прозвучали ранее не афишировавшиеся подробности. Скажем, порог дверей PV5 на 60 мм ниже, чем у обычного автомобиля (около 460 мм), что позволяет детям и пожилым людям легко садиться.

Порог дверей грузового отсека, на который работники службы доставки заходят и выходят сотни раз в день, также на 180 мм ниже, чем у обычного легкого коммерческого автомобиля (около 600 мм), что уменьшает нагрузку на их колени.

Платформа PBV основе E-GMP.S благодаря гибкой системе моделирования версий уже расширила гамму PV5 до 16 типов кузовов. Фото: Kia

Проем раздвижных дверей был разработан на 775 мм, что достаточно широко для проезда кресла на колесах.

Низкая ступенька второго ряда пошла в позитив – любому легко садиться и выходить. Высота салона до 181 см улучшает удобство работы в грузовом отделении.

Чтобы максимально использовать внутреннее пространство PV5, Kia оптимально разместила внутренние компоненты отделения для физического вихря, переместила водительское сиденье дальше вперед, чем в действующих минивэнах, и применила переднюю многорамную конструкцию для максимального рассеивания энергии столкновения, тем самым повышая безопасность.

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Подвеска использует передние двойные поперечные рычаги и заднюю CTBA для реализации широкого внутреннего пространства и низкого пола, а задняя CTBA использует новые детали, такие как двойные отбойники, нелинейные пружины и отдельные втулки CTBA, для обеспечения как долговечности, так и ходовых качеств.

PV5 оснащен стандартной системой приводного двигателя, которая объединяет двигатель, инвертор и редуктор с максимальной мощностью 120 кВт/163 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм, а также предлагает три типа аккумуляторных систем: NCM 71,2 кВт-ч, 51,5 кВт-ч и LFP 43,3 кВт-ч с технологией cell-to-pack.

На демонстрации версии "гибкого кузова" Kia PV5 молодые разработчики сравнили свой замысел с Lego. Фото: Kia

В PV5 во всех моделях применяется передняя и однорядная конструкция кузова, а конструкция после первого ряда сконфигурирована как модульный блок, включая задний свес, задние двери и заднее стекло, что позволяет гибко комбинировать до 16 типов кузовов.

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Хотя PV5 является автомобилем среднего размера с общей длиной 4495 мм и шириной 4695 мм, он обеспечивает внутреннее и грузовое пространство, сравнимый с большим автомобилем, благодаря длинной колесной базе 2995 мм, переднему расположению водительского сиденья и низкой конструкции пола.

Пассажирская модель имеет более 1000 мм пространства для головы и ног даже на сиденьях третьего ряда, что базируется на конфигурации 2-2-3, а раздвижные двери второго ряда имеют высоту ступеньки 399 мм и упомянутый дверной проем 775 мм, что позволяет любому легко садиться и выходить. В целом пассажирское отделение может иметь различные версии, как вот 2-3-0, 1-2-2 и 2-2-3.

Молодые разработчики хотя и волновались, но о PV5 рассказывали уверенно и на вопросы присутствующих отвечали профессионально. Фото: Джу-Хен Кан

Объем багажника составляет 1330 литров для модели 2-3-0, и его можно увеличить до 3615 литров, если сложить сиденья второго ряда.

Грузовая модель имеет низкую высоту задней загрузки 419 мм, тогда как Compact/Long имеет внутреннюю высоту грузового отделения 1520 мм, а High Roof - 1815 мм.

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Длинный грузовой отсек предлагает грузовой объем до 4420 литров, тогда как высокая крыша предлагает грузовой объем до 5165 литров. Высокая крыша имеет опцию "прохода", что позволяет водителю удобно перемещаться из салона в грузовое отделение, не выходя из автомобиля.

Едва ли не впервые уважаемой аудиторией знатоков и экспертов завладели молодые инженеры, которые с темой инноваций PV5 были на "ты". Фото: Kia

Kia планирует начать поставки моделей PV5 Passenger, то есть пассажирские (5-местные, 2-3-0), и грузовые длинные модели Cargo Long на внутренний рынок уже в августе, а также последовательно выводить PV5 на мировые рынки, начиная с его европейского запуска уже в четвертом квартале этого года.