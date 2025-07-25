Kia розкрила всі карти про свій PV5

PV5 – первісток в спеціалізованому сімействі електрифікованих PBV (спеціально побудованого транспортного засобу) від Kia з практичним рішенням для мобільності різного призначення. Розробка охоплює сегменти від сімейних автомобілів до кемперів та бізнес-транспортних засобів.

В ході "Дня технологій" розробники Kia в деталях розповіли про своє дітище PV5, не посоромившись назвати його "найкориснішим у світі електромобілем". Про цей захід в короткому звіті розповідає на своєму сайті медіацентр Kia. Повний хронометраж цікавого заходу можна переглянути тут.

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Kia планує спочатку представити загалом сім базових типів кузова, включаючи пасажирський, вантажний довгий, вантажний компактний та вантажний з високим дахом. І це, ймовірно, тільки початок, оскільки задумів багато і версій буде більше. Тут врахували навіть потреби людей на кріслах колісних.

Автомобіль Kia PV5 для перевезення людей на кріслі колісному. Фото: Kia

Під час процесу розробки автомобіля для людей з обмеженими можливостями мобільності користувачі інвалідних візків та оператори таксі з інвалідністю мали можливість безпосередньо випробувати автомобіль, що розробляється, а пропозиції щодо покращення, отримані на основі їхнього фактичного досвіду використання, активно враховувалися.

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Прозвучали подробиці, що раніше не афішувалися. Скажімо, поріг дверей PV5 на 60 мм нижчий, ніж у звичайного автомобіля (близько 460 мм), що дозволяє дітям та людям похилого віку легко сідати.

Поріг дверей вантажного відсіку, на який працівники служби доставлення заходять і виходять сотні разів на день, також на 180 мм нижчий, ніж у звичайного легкого комерційного автомобіля (близько 600 мм), що зменшує навантаження на їхні коліна.

Платформа PBV основі E-GMP.S завдяки гнучкій системі моделювання версій уже розширила гаму PV5 до 16 типів кузовів. Фото: Kia

Отвір розсувних дверей був розроблений на 775 мм, що достатньо широко для проїзду крісла на колесах.

Низька сходинка другого ряду пішла в позитив - будь-кому легко сідати та виходити. Висота салону до 181 см покращує зручність роботи у вантажному відділенні.

Щоб максимально використати внутрішній простір PV5, Kia оптимально розмістила внутрішні компоненти відділення для фізичного вихору, перемістила водійське сидіння далі вперед, ніж в чинних мінівенах, та застосувала передню багаторамну конструкцію для максимального розсіювання енергії зіткнення, тим самим підвищуючи безпеку.

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Підвіска використовує передні подвійні поперечні важелі та подвійні відбійники, нелінійні пружини та окремі втулки для забезпечення як довговічності, так і ходових якостей.

PV5 оснащений стандартною системою приводного двигуна, яка об'єднує двигун, інвертор та редуктор з максимальною потужністю 120 кВт/163 к.с. та максимальним крутним моментом 250 Нм, а також пропонує три типи акумуляторних систем: NCM 71,2 кВт-год, 51,5 кВт-год та LFP 43,3 кВт-год з технологією cell-to-pack.

На демонстрації версії "гнучкого кузова" Kia PV5 молоді розробники порівняли свій задум з Lego. Фото: Kia

У PV5 у всіх моделях застосовується передня та однорядна конструкція кузова, а конструкція після першого ряду сконфігурована як модульний блок, включаючи задній звис, задні двері та заднє скло, що дозволяє гнучко комбінувати до 16 типів кузовів.

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Хоча PV5 є автомобілем середнього розміру із загальною довжиною 4495 мм та шириною 4695 мм, він забезпечує внутрішній та вантажний простір, порівнянний з великим автомобілем, завдяки довгій колісній базі 2995 мм, передньому розташуванню водійського сидіння та низькій конструкції підлоги.

Пасажирська модель має понад 1000 мм простору для голови та ніг навіть на сидіннях третього ряду, що базується на конфігурації 2-2-3, а розсувні двері другого ряду мають висоту сходинки 399 мм та згаданий дверний проріз 775 мм, що дозволяє будь-кому легко сідати та виходити. Загалом пасажирське відділення може мати різні версії, як от 2-3-0, 1-2-2 та 2-2-3.

Молоді розробники хоча й хвилювалися, але про PV5 розповідали впевнено й на запитання присутніх відповідали професійно. Фото: Джу-Хьон Кан

Об'єм багажника становить 1330 літрів для моделі 2-3-0, і його можна збільшити до 3615 літрів, якщо скласти сидіння другого ряду.

Вантажна модель має низьку висоту заднього завантаження 419 мм, тоді як Compact/Long має внутрішню висоту вантажного відділення 1520 мм, а High Roof — 1815 мм.

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Довгий вантажний відсік пропонує вантажний об'єм до 4420 літрів, тоді як високий дах пропонує вантажний об'єм до 5165 літрів. Високий дах має опцію "проходу", що дозволяє водієві зручно переміщатися з салону до вантажного відділення, не виходячи з автомобіля.

Чи не вперше поважною аудиторією знавців та експертів заволоділи молоді інженери, котрі з темою інновацій PV5 були на "ти". Фото: Kia

Kia планує розпочати постачання моделей PV5 Passenger, тобто пасажирські (5-місні, 2-3-0), та вантажні довгі моделі Cargo Long на внутрішній ринок вже у серпні, а також послідовно виводити PV5 на світові ринки, починаючи з його європейського запуску вже у четвертому кварталі цього року.