В Киеве решили "улучшить" систему парковки. Суть изменений в полном отсутствии бесплатных парковок, повышении тарифов и штрафов.

В Киеве взялись за совершенствование системы парковки: изменили географию парковочных зон, повысили цены на "услуги" парковки, а также штрафы за неуплату за парковку. Новые парковочные зоны в Киеве были утверждены распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА) еще в начале июля.

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Сейчас городские власти дополняют штат инспекторов по парковке, чтобы они проверяли, заплачено ли за парковку, и выписывали штрафы, если оплаты нет. "Мы хотим, чтобы люди привыкли, что бесплатного ничего нет и за припаркованное авто в центре города надо платить", – говорит в беседе с DW заместитель начальника инспекции по парковке КГГА Алина Ярош. В чем именно заключается "услуга" госпожа Ярош не объясняет.

Киев продолжает оставаться разделенным чиновниками на три парковочных зоны. Однако в первой зоне, которая охватывает центр, по словам Ярош, количество платных парковок увеличено – с 66 до 224: если раньше в центре Киева было около 1 500 платных машиномест, то теперь их насчитывается более 4 300. Зато во второй зоне, куда входят прилегающие к центру Киева районы, количество парковок сокращено вдвое – с около 250 до 123. Остальные территории города, которые не вошли в первые две зоны – это спальные районы с наименьшим трафиком. Но и здесь собираются брать деньги за парковку. Поднимался даже вопрос платной парковки во дворах, но не на данном этапе.

"Сейчас у нас работает по всему городу 25 инспекторов, – рассказывает дальше Ярош. – Они не справляются и до третьей зоны в спальных районах не доходят, поэтому мы проводим конкурс и выбираем еще 60 инспекторов". Она сообщила, что через месяц-два будет взиматься плата за парковку авто и в спальных районах.

Если в первой зоне цена парковки существенно изменилась и составляет сейчас 35 гривен в час, а во второй – 25 гривен, то в спальных районах она осталась неизменной с 2011 года – 5 гривен в час.

Столичные власти считают неуместным отменять платную парковку в третьей зоне, поскольку в спальных районах были выделены для парковки специальные площадки, соответственно расширена дорожная инфраструктура. "Официальные паркоместа не делали на придомовых территориях, – объясняет представитель КГГА. – Человек как оставлял, так и дальше может оставлять там свой автомобиль. Но теперь платные парковки будут вдоль дорог, где есть такая возможность". Конечно, если киевляне будут платить – платных стоянок будет становиться больше.

Неуплата за парковку может дорого обойтись

Оплату парковки инспекторы проверяют через электронные сервисы, и если в электронной базе данных не указано, что за парковку авто оплачено, то инспектор выписывает админштраф. В первой зоне штраф составляет 700 гривен, в третьей – до 300 гривен. "Если нарушитель оплатит штраф в течение десяти дней, то заплатит вдвое меньше, если проигнорирует протокол, то через два месяца материалы правонарушений передаются исполнительной службе, которая блокирует все банковские счета водителя-нарушителя", – рассказывает Ярош. По ее словам, все собранные средства за парковку идут в городской бюджет. Однако стоит уточнить, что штраф приходит не "водителю-нарушителю", а юридическому владельцу автомобиля. В случае неуплаты именно его активы арестовывает исполнительная служба.

Некоторые урбанисты одобряют инициативу городских властей навести порядок в системе парковки Киева. Но называют все эти меры фрагментарными, ведь повышенную плату за парковку смогут позволить себе не все автомобилисты. Некоторым очевидно придется отказаться от авто в центре Киева и пересесть на общественный транспорт, который находится в ужасном состоянии и в условиях пандемии особенно опасен в плане распространения болезней, в том числе коронавируса.

Людям нужна безопасная альтернатива

"Когда мы делаем дорогую парковку и как бы призываем не ехать в центр, чтобы не платить, то должны дать альтернативу – возможность комфортно, безопасно и дешевле доехать. Но куда в Киеве эти люди будут пересаживаться? В старые маршрутки, переполненное метро? Киевский общественный транспорт не готов к этому", – констатирует эксперт по транспортному моделированию и мобильности, директор компании А+С Дмитрий Беспалов.

По мнению Беспалова, киевской власти следовало бы начать с совершенствования системы общественного транспорта, которой действительно могла бы воспользоваться какая-то часть из 1,2 миллиона автомобилистов, которые ежедневно передвигаются в своих авто по Киеву. Тогда, подытожил эксперт, можно было бы реально разгрузить город и избавиться от пробок.

Также в этом смысле аналитик по вопросам городских трансформаций и урбанистики Центра Cedos Анастасия Бобровникова советует городской власти изменить приоритеты мобильности и начать превращать город с автомобилецентричного на город, где будет некомфортно автомобилистам и они будут вынуждены передвигаться на других видах транспорта, в частности на велосипедах, на общественном транспорте или даже пешком.

Сейчас же, по мнению Бобровников, все действия по повышению мобильности в городе "какие-то хаотичные и фрагментарные". "Мы где-то частично строим велодорожки, где-то – скоростной трамвай. Повышение тарифов на парковку – это один из фрагментов в этой мозаике. Здесь не хватает системности", – критикует Бобровникова.

Отсутствие единства

Эксперт по транспортному моделированию и мобильности Беспалов тоже считает, что повышение платы за парковку является необдуманным шагом. "Нужно было постепенно приучать людей, что парковка – это платная услуга, – говорит Беспалов. – Особенно нужно коммуницировать с людьми в третьей зоне – спальных районах, где они уже возмущаются, почему должны платить за “воздух” сейчас, если все время парковались возле дома". Ведь сейчас мало кому понятно, почему стоять на тротуаре можно бесплатно, а если на том же месте поставить автомобиль – это уже "услуга" за которую пытаются взять деньги.

В общем сейчас ощущается острая нехватка единства автомобилистов. Нет ни одной действительно сильной общественной организации. Чем-то подобным несколько лет назад была "Автоевросила", которая акциями протеста добилась приемлемых условий для растаможивания автомобилей. Сейчас же интересы автомобилистов никто не отстаивает и в результате столичная власть злоупотребляет установлением антипарковальных столбиков, эвакуаторами, платной парковкой и штрафами.

Если ситуация не изменится и автомобилисты не объединятся, передвигаться на автомобиле в Киеве будет "дорого и больно". Именно такую ​​стратегию неоднократно озвучивал один из советников мэра города Виталия Кличко.