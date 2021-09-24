Бренд Wuling готовит премьеру электрического ситикара под названием NanoEV, которому суждено повторить успех чуть большего хэтчбека MiniEV. Презентация состоится на автошоу в городе Тяньцзинь 29 сентября.

Напомним, Wuling MiniEV является одним из самых доступных сертифицированных серийных электромобилей в мире. В Китае Wuling MiniEV стоит от 28 800 до 36 200 юаней, что конвертируется примерно в 119 – 150 гривен. Wuling NanoEV должен быть еще дешевле.

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Электрокар Wuling MiniEV выпускает предприятие SAIC-GM-Wuling – совместный проект китайского концерна SAIC Motor и американской корпорации General Motors. По информации издания Autoevolution, на каждом электрокаре производитель зарабатывает в среднем лишь 14 долларов (375 грн), но имеет значительную выгоду, благодаря большим объемам продаж – с июля 2020 года, когда автомобиль вышел на рынок, было продано более 370 000 MiniEV, что сделало его более популярным за Tesla Model 3. Крошечный электрический хэтчбек также стал самым продаваемым электромобилем концерна General Motors, обогнав Chevrolet, GMC, Cadillac и Buick. Другой китайский производитель – Chery, даже решил скопировать MiniEV и продавать под собственным брендом, как Chery QQ Ice Cream.

Фото: тизеры Wuling NanoEV / CNEVPost

По сообщению CNEVPost, младший брат китайского бестселлера будет иметь длину 2,50 метра, ширину 1,53 и высоту 1,62 метра, при колесной базе в 1,60 метра. С такими параметрами он будет на солидные 42 см короче MiniEV, хотя будет использовать ту же платформу GSEV.

Фото: Wuling Hongguang MiniEV / Wuling

Другие характеристики будущей новинки пока не раскрыты, но можно предположить, что по всем показателям он будет уступать MiniEV, в частности в запасе хода, максимальной скорости и пространстве в салоне. Впрочем, можно надеяться, что на вид, по оснащению и уровню безопасности он будет намного лучше абсолютно “диких” электрических микрокаров, которые стоят от 100 долларов.