Бренд Wuling готує прем'єру електричного сітікара під назвою NanoEV, якому призначено повторити успіх трохи більшого хетчбека MiniEV. Презентація відбудеться на автошоу в місті Тяньцзінь 29 вересня.

Нагадаємо, Wuling MiniEV є одним із найдоступніших сертифікованих серійних електромобілів у світі. У Китаї Wuling MiniEV коштує від 28 800 до 36 200 юанів, що конвертується приблизно у 119 – 150 гривень. Wuling NanoEV має бути ще дешевшим.

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Електрокар Wuling MiniEV випускає підприємство SAIC-GM-Wuling – спільний проєкт китайського концерну SAIC Motor та американської корпорації General Motors. За інформацією видання Autoevolution, на кожному електрокарі виробник заробляє в середньому лише 14 доларів (375 грн), але має значну вигоду, завдяки великим обсягам продажів – з липня 2020 року, коли автомобіль вийшов на ринок, було продано понад 370 000 MiniEV, що зробило його більш популярним за Tesla Model 3. Крихітний електричний хетчбек також став найбільш продаваним електромобілем концерну General Motors, обігнавши Chevrolet, GMC, Cadillac та Buick. Інший китайський виробник – Chery, навіть вирішив скопіювати MiniEV і продавати під власним брендом, як Chery QQ Ice Cream.

Фото: тізери Wuling NanoEV / CNEVPost

За повідомленням CNEVPost, молодший брат китайського бестселера матиме довжину 2,50 метра, ширину 1,53 і висоту 1,62 метра, при колісній базі у 1,60 метра. З такими параметрами він буде на солідні 42 см коротшим за MiniEV, хоча використовуватиме ту ж платформу GSEV.

Фото: Wuling Hongguang MiniEV / Wuling

Інших характеристик майбутньої новинки поки не розкрито, але можна припустити, що за всіма показниками він поступатиметься MiniEV, зокрема у запасі ходу, максимальній швидкості та просторі в салоні. Втім, можна сподіватись, що на вигляд, за оснащенням та рівнем безпеки він буде набагато кращим за абсолютно “дикі” електричні мікрокари, які коштують від 100 доларів.