Конфискованные у пьяных поляков автомобили продают менее чем за тысячу евро

Стало известно, сколько автомобилей стали государственной собственностью с момента введения закона о конфискации авто у пьяных водителей и сколько денег перечислено в бюджет после продажи изъятых транспортных средств.

Эксперты Onet.pl напомнили, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения уже с показателя более 0,5 промилле в Польше считается преступлением. Несмотря на то, что в начале это был немного противоречивый закон, его со временем доработали в соответствии с правовым полем.

Если концентрация алкоголя в крови (BAC) превышает 1,5 промилле или составляет 1 промилле и приводит к аварии или опасной ситуации, суд постановляет конфискацию транспортного средства в государственную казну. Это на первый раз.

В случае повторного правонарушения (0,5 промилле или выше) правила еще строже. Если водитель не является владельцем транспортного средства (арендованный или принадлежит компании), суд инициирует конфискацию стоимости транспортного средства или может наложить минимальный штраф в размере 5000 злотых в Фонд поддержки жертв.

Конфисковано более 11 000 автомобилей

Как говорится в статистике Главного управления полиции, конфискация транспортных средств у водителей в состоянии алкогольного опьянения вступила в силу в марте 2024 года. С этого момента до 5 августа 2025 года организационные подразделения полиции временно изъяли 11 063 транспортных средства.

Продано с аукциона чуть более 3000 машин

Далее процедура довольно сложная, юридически хлопотная, но действенная. Конфискованные по решению суда транспортные средства выставляются на аукцион и могут быть приобретены по очень привлекательным ценам.

Данные Министерства финансов, на которые ссылается Onet.pl, свидетельствуют, что по состоянию на 31 июля 2025 года на аукционе было продано 3258 автомобилей, изъятых у водителей в состоянии алкогольного опьянения. Средний ценник составлял 4 098 злотых, что в конвертации будет 46 300 гривен, или 960 евро.

Пока это в 3,3 раза меньше от изъятого. Такое расхождение объясняется тем, что налоговая служба не может начать продажу конфискованных автомобилей, пока суд не вынесет окончательного решения о конфискации транспортного средства в государственную казну.

Очередь на автомобили с аукциона растет

Изъятые у пьяных хозяев и по решению суда объявленные конфискованными машины выставляются властями на публичные торги. Вот здесь происходит самое интересное. Потому что заинтересованные стороны могут приобрести машину ниже ее рыночной стоимости.

Таким образом желающие могут приобрести транспортное средство по привлекательной цене. По данным правоохранительных органов, стандартная процедура заключается в установлении начальной цены на уровне 75 процентов от рыночной стоимости. Но процедура довольно гибкая.

В случае отсутствия участников торгов, а такое часто бывает, следующие аукционы начинаются с 50 процентов от оценочной стоимости. После двух неудачных попыток автомобиль может быть продан "сразу", но не дешевле чем за 10 процентов от стоимости.

Какая сумма поступила в казну

Сообщается, что общие поступления в государственный бюджет от операций по продаже конфискованных автомобилей владельцев с алкогольным опьянением составили 13 352 891 злотых, то есть в конвертации 150,5 млн гривен.

Кто еще конфискует машины пьяниц

Подобным образом в отношении водителей-пьяниц направлен закон в Латвии. Однако там процедура с конфискованными по решению суда автомобилями несколько иная.

Еще 16 февраля 2023 года сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке населения Украины, позволяющие безвозмездно передавать Украине конфискованные транспортные средства, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. И это делается регулярно.