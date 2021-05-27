EuroNCAP присвоил новичкам европейского рынка Genesis G80 и GV80 самый высокий пятизвездочный рейтинг.

Европейский институт безопасности транспортных средств опубликовал майские результаты краш-тестов. В них участвовали новые модели Genesis, Citroën и BMW.

Результаты тестов EuroNCAP у новичков европейского рынка Genesis G80 и GV80 – самый высокий пятизвездочный рейтинг. Новое поколение C4 Citroën, которое только что вышло на украинский рынок, получило четыре звезды. BMW 4 Series Coupé и 4 Series Кабриолет разделяют пятизвездочный рейтинг BMW 3 Series 2019 года, на котором они базируются.

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Genesis не будет продаваться в Украине, но в Европе произвел дебют. Причем достаточно успешный с точки зрения безопасности. Седан G80 и внедорожник GV80 удивили самыми высокими оценками безопасности EuroNCAP. Благодаря подушкам безопасности для головы, груди и центральной зоны GV80 набирает максимальные баллы для защиты от боковых ударов, а G80 отстает лишь на часть балла. Оба автомобиля также получают максимум баллов для защиты пассажиров и обеспечивают полный спектр систем помощи водителю, которые в первую очередь помогают предотвратить несчастные случаи. Защита пешеходов GV80 несколько отстает от защиты G80 с его активным капотом, но этого достаточно, чтобы обеспечить пятизвездочный рейтинг.

Citroën C4 третьего поколения получил 4 звезды, поскольку его эффективность в области защиты взрослых пассажиров, защиты пешеходов и помощи в области безопасности не смогла преодолеть пятизвездочный порог.

BMW 4 Series Кабриолет и 4 Series Coupé в значительной степени сделаны на агрегатах серии 3, оцененной EuroNCAP в 2019 году. Некоторые испытания были перенесены из серии 3, но, также были проведены дополнительные испытания, чтобы гарантировать безопасность на уровне пяти звезд и для этих кузовов.

Также добавлены оценки безопасности для гибридных вариантов Škoda Octavia, VW Golf, Renault Captur и Opel Grandland X. В то же время оценки BMW X3 и Opel Corsa теперь включают полностью электрические версии.