EuroNCAP присвоїв новачкам європейського ринку Genesis G80 та GV80 найвищий п’ятизірковий рейтинг.

Європейський інститут безпеки транспортних засобів опублікував травневі результати краш-тестів. В них брали участь нові моделі Genesis, Citroën та BMW.

Результати тестів EuroNCAP у новачків європейського ринку Genesis G80 та GV80 – найвищий п’ятизірковий рейтинг. Нове покоління C4 Citroën, яке щойно вийшло на український ринок, отримало чотири зірки. BMW 4 Series Coupé і 4 Series Кабріолет поділяють п'ятизірковий рейтинг BMW 3 Series 2019 року, на якому вони базуються.

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Genesis не буде продаватися в Україні, але в Європі справив дебют. Причому досить успішний з точки зору безпеки. Седан G80 та позашляховик GV80 вразили найвищими оцінками безпеки Euro NCAP. Завдяки подушкам безпеки для голови, грудей та центральної зони GV80 набирає максимальні бали для захисту від бічних ударів, а G80 відстає лише на частину очка. Обидва автомобілі також отримують максимум балів для захисту пасажирів та забезпечують повний спектр систем допомоги водію, які в першу чергу допомагають запобігти нещасним випадкам. Захист пішоходів GV80 дещо відстає від захисту G80 з його активним капотом, але цього достатньо, щоб забезпечити п’ятизірковий рейтинг.

Citroën C4 третього покоління отримав 4 зірки, оскільки його ефективність в галузі захисту дорослих пасажирів, захисту пішоходів та допомоги в галузі безпеки не змогла подолати п’ятизірковий поріг.

BMW 4 Series Кабріолет та 4 Series Coupé значною мірою зроблені на агрегатах серії 3, оціненою Euro NCAP у 2019 році. Деякі випробування були перенесені із серії 3, але, також були проведені додаткові випробування, щоб гарантувати безпеку на рівні п'яти зірок і для цих кузовів.

Також доповнені рейтинги безпеки для гібридних варіантів Škoda Octavia, VW Golf, Renault Captur та Opel Grandland X. Натомість оцінки BMW X3 та Opel Corsa тепер включають повністю електричні версії.