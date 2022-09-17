Чуть ли не каждый авторитетный автопроизводитель рано или поздно дорастает до того, чтобы попробовать себя в супермарафоне "Дакар". Для украинского бренда КрАЗ такой момент наступил в середине 2000-х. Грандиозный проект, дорогой и непростой организационно, разворачивался постепенно. Первой машиной стал КрАЗ-5233ВЕ, уровень подготовки которого поразил не только журналистов "Авто 24".

На дворе стоял 2007 год – как мы теперь понимаем, золотая пора украинского автопрома, пиковый год рынка и производства на отечественных заводах. Бюджет участия в самом большом и самом известном из автомарафонов мира достигал чуть ли не 10 млн. "зеленых", но тогда КрАЗ мог позволить себе такой шаг. Конечно, с перспективой громкого промоушена на внешних рынках.

На старт марафона отправили почти серийный КрАЗ-5233ВЕ. Из серьезных отличий – лицензионная коробка Eaton и сцепление Sachs.

Пока в кременчугских КБ и офисах рассчитывали и согласовывали проект "боевого" КрАЗа под названием "Самум" (о нем - в следующий раз), было решено продвинуть подготовку к "Дакару" на уровень непосредственного знакомства. Одну машину без особой спортивной подготовки отправили на ближайший марафон – буквально на разведку.

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Для тех, кто не совсем в теме, напомним, что условия ралли-рейда Дакар чрезвычайно беспощадны для автомобилей. Большинство участников выходит на старт с целью не победить, а просто доехать до финиша. Одно это сразу на несколько уровней превозносит команду – а вместе с ней и бренд машины – над всеми другими спортсменами и марками.

Чтобы вписать "дакаровскую" машину в европейский габарит по ширине, ведущие мосты и грузовую платформу КрАЗа сузили до 2500 мм.

Выступление в Дакаре даже в качестве машины технического сопровождения – уже достижение для большинства автопроизводителей грузовой техники. Но для "АвтоКрАЗ" это был только первый шаг на пути к полноценному участию в этом сложном марафоне.

КрАЗ для “Дакара-2008”

Вариант был выбран очень правильный – КрАЗ 4х4 начали готовить для участия в ралли-рейде “Лиссабон-Дакар-2008” в качестве технички одной из "легковых" команд. Таким образом, украинские гонщики и представители автопроизводителя могли, во-первых, предметно ознакомиться с климатическими условиями гонки, всеми тонкостями организации, обеспечения и сервиса. Во-вторых, на примере машины-технички можно составить представление о том, как повлияет дакаровская трасса на узлы и агрегаты конкретной модели 5233.

Примечательно, что КрАЗ-5233ВЕ остался почти стандартным: машину взяли прямо с конвейера. Правда, после этого ее разобрали и, тщательно собрав снова, добавили некоторые усовершенствования.

Щиток приборов раллийного КрАЗа – стандартный, от серийного самосвала, но к нему добавили манометр системы централизованного регулирования давления в шинах.

Прежде всего, о главном: двигателе, раме, ведущих мостах остались родными. Наиболее серьезные переделки – спальная кабина от "дальнобойной" модели и "чужая" коробка передач. Кабину взяли длинную, чтобы расставить в ней три кресла свободно, в шахматном порядке. Водитель, штурман и механик сидят друг от друга на расстоянии, достаточном для того, чтобы не толкать соседа под локоть во время прыжков на барханах.

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Коробка была установлена ​​китайской марки Shaanxi, которая на самом деле является лицензионной копией 9-ступенчатого американского агрегата Eaton. Со штатным 330-сильным дизелем ее соединяет сцепление Sachs. На самом деле это минимум "чужеродных" компонентов, что подтверждает уверенность кременчугских инженеров в своей серийной продукции.

Еще один интересный момент – с двигателем. Упомянутая "восьмерка" ЯМЗ-238ДЕ2 не была самым мощным и новейшим агрегатом кразовцев, на тот момент на конвейере использовали также более новый мотор мощностью 400 л.с. Но вероятно, проверенный временем двигатель сочли более надежным.

Кресла в "длинной" кабине первого КрАЗа для "Дакара" расставлены в шахматном порядке. Но это не гоночные "ковши", поскольку машина – всего лишь "техничка".

Пару усовершенствований внесли в ведущие мосты. Во-первых, пришлось сузить колею, чтобы вписать машину в лимитированные в Европе 2500 мм габаритной ширины. Минус в 250 мм обеспечили переработанные ступицы и шины другой модели. Во-вторых, тяговые редукторы главной передачи обоих мостов заменили на скоростные (передаточное число изменилось с 8,173 до 6,154).

После этого максимальная скорость КрАЗа выросла с 85 до 130 км/ч. Впечатляющая цифра для 11-тонного грузовика с минимальными переработками относительно конвейерных экземпляров.

Почему не состоялся "Дакар-2008"

Украинский участник марафона "Дакар-2008" в первых числа года своим ходом добрался до Лиссабона. Откуда на 5 января был запланирован старт гонки протяженностью 9273 км – через Португалию, Испанию, Марокко, территорию Западной Сахары, Мавританию, Сенегал. Но за день до этого организаторы отменили гонку – из-за угрозы терактов, которая, как сообщалось, была реальной на территории Мавритании.

КрАЗу, подготовленному к марафону "Дакар-2008", добавили третий топливный бак на 250 л. Суммарный запас дизтоплива на борту достиг 750 литров.

В следующем году марафон провели, но уже не в Европе и Африке, а на Южно-Американском континенте. Но это уже был 2009 год, с его жестоким мировым финансовым кризисом, который среди прочего больно ударил и по украинскому автопрому. КрАЗу тогда было уже не до спортивных состязаний.

Насколько известно редакции "Авто 24", до наших дней КрАЗ с индексом 233ВЕ-086-Д10, добравшийся до стартовой линии марафона, до наших дней не дожил. Но ничто не мешает нам верить, что когда-нибудь машина кременчугской марки все-таки выйдет на старт и успешно финиширует в "Дакаре".

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