Кто заплатил за 50 автобусов для Запорожья

В регион уже доставлено 37 автобусов, десять из которых выйдут на линию до 10 августа. В целом же до конца сентября почти 45 доставленных машин будут перевозить жителей и гостей областного центра.

Об этом во время брифинга заявили председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров и секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Информацию озвучила мэрия города.

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По словам Ивана Федорова, для области приоритетом остается помощь Вооруженным Силам Украины. Поэтому на обновление общественного транспорта не используются бюджетные средства, а привлекается помощь международных доноров.

Нынешний пакет из 50 пассажирских машин большой вместимости регион получил бесплатно как помощь из Франции, Швеции и итальянского региона-партнера Ломбардии.

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Автобусы не новые, но в хорошем техническом состоянии и приемлемом экологическом стандарте Евро-5.

Какие именно модели и какого производства поступят, не сообщается. Но если принимать во внимание размещенные на фото автобусы, то там просматриваются черты почти 14-метровых (13,7 м) автобусов VDL Сітеа, вероятно, в серийной модификации XLE 137-310. Какая-то часть транша будет из этих машин.

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Они считаются одними из самых популярных городских низкопольных трехдверных автобусов (314 л.с., АКПП) с салоном на 46 сидячих мест, 61 стоячее и место для кресла колесного в накопительной зоне напротив средней двери.

Все машины предварительно готовятся к выходу на линию. Им всем предстоит пройти необходимый технический аудит. Доставленные автобусы требуют только точечного ремонта. Прежде всего это замены резины, покраска, некоторые кузовные или швейные работы по мелкому ремонту кресел.

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Для обновления подвижного состава в троллейбусном депо Запорожье совместно с Европейским инвестиционным банком начало воплощать грантовую программу по закупке 10 троллейбусов. Это позволит улучшить транспортное обеспечение города.

"Стоимость поставки – 3,85 миллиона евро. Из них три миллиона евро – грантовые средства, которые город не должен возвращать. А 850 тысяч евро – это кредит на 20 лет. Но его условия самые выгодные среди тех, которые сейчас возможны в Европе", – отметила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.

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Позитивом является то, что это будут троллейбусы украинского производства. Город законтрактовал безбарьерные низкопольные машины с частичным автономным ходом. Их поступление в Запорожье по условиям контракта ожидается в течение следующих 10 месяцев.

Фото: Запорожская ОВА, мэрия города