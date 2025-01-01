Хто заплатив за 50 автобусів для Запоріжжя

В регіон вже доставлено 37 автобусів, десять з яких вийдуть на лінію до 10 серпня. Загалом же до кінця вересня маже 45 доставлених машин будуть перевозити жителів та гостей обласного центру.

Про це під час брифінгу заявили голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Інформацію озвучила мерія міста.

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За словами Івана Федорова, для області пріоритетом залишається допомога Збройним Силам України. Тому на оновлення громадського транспорту не використовуються бюджетні кошти, а залучається допомога міжнародних донорів.

Нинішній пакет з 50 пасажирських машин великої місткості регіон отримав безплатно як допомогу з Франції, Швеції та італійського регіону-партнера Ломбардії.

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Автобуси не нові, але у доброму технічному стані та прийнятному екологічному стандарті Євро-5.

Які саме моделі і якого виробництва надійдуть, не повідомляється. Але якщо брати до уваги розміщені на фото автобуси, то там проглядаються риси майже 14-метрових (13,7 м) автобусів VDL Сitea, ймовірно, в серійній модифікації XLE 137-310. Якась частина траншу буде з цих машин.

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Вони вважаються одними з найпопулярніших міських низькопідлогових тридверних автобусів (314 к.с., АКПП) з салоном на 46 сидячих місць, 61 стояче та місце для крісла колісного в накопичувальній зоні навпроти середніх дверей.

Усі машини попередньо готуються до виходу на лінію. Їм всім належить пройти необхідний технічний аудит. Доставлені автобуси потребують лише точкового ремонту. Насамперед це заміни гума, фарбування, деякі кузовні чи швейні роботи з дрібного ремонту крісел.

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Для оновлення рухомого складу в тролейбусному депо Запоріжжя спільно з Європейським інвестиційним банком почало втілювати грантову програму із закупівлі 10 тролейбусів. Це дасть можливість покращити транспортне забезпечення міста.

"Вартість поставки – 3,85 мільйона євро. Із них три мільйони євро – грантові кошти, які місто не повинно повертати. А 850 тисяч євро – це кредит на 20 років. Але його умови найвигідніші серед тих, які зараз можливі в Європі", – наголосила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.

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Позитивом є те, що це будуть тролейбуси українського виробництва. Місто законтрактувало безбар’єрні низькопідлогові машини з частковим автономним ходом. Їх надходження до Запоріжжя за умовами контракту очікується протягом наступних 10 місяців.

Фото: Запорізька ОВА, мерія міста