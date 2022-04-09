Когда вокруг война, ваш автомобиль из "прошлой жизни" – мирного, довоенного времени – очень часто оказывается неуместным, а то и просто становится не по карману. Особенно, если приходится жить в эвакуации с неопределенными перспективами. Поэтому желание поменять роскошное авто премиального класса на более демократичное вполне понятно.

Возможно, сегодня нам трудно это признать, но согласитесь: в мирное время мы нередко покупали автомобили, в которых слишком много лишнего. Но отсутствие "лишних" опций – еще не главный признак практичного авто. Многим семьям, пострадавшим от войны, важно, чтобы машина была дешевой в содержании – как выбрать именно такую?

Тому, кто хочет поменять машину на более дешевую в содержании, нужно понять, что малые габариты – это не главный признак народного авто.

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Бренд. Возможно, вам захочется сменить вашу дорогую машину на более дешевую, но той же марки. Это может быть ошибочным решением, ведь часто даже маленький автомобиль определенного бренда оказывается дорогим и сам по себе, и в содержании. Это касается в первую очередь премиальных марок.

Распространенность. Возможно, вы привыкли к эксклюзиву и не хотите быть "как все". Но если вам нужна машина, не обременяющая особо семейный бюджет, лучше выбирать какую-нибудь массовую, распространенную в стране пребывания модель. Для таких проще находить доступные запчасти, искать качественный и недорогой сервис. Можно подойти к вопросу "в лоб": посетить местную СТО и спросить о перспективах ремонта и обслуживания понравившейся модели.

Нет особого смысла в военное время менять большой премиальный автомобиль на маленький премиальный автомобиль.

Ремонт. Если вы понимаете, что сможете приобрести только изрядно изношенный экземпляр, примите во внимание доступность ремонта. В том смысле, что к некоторым в целом демократическим маркам детали и обслуживание стоят непропорционально дорого.

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Цена. Не гонитесь за самыми дешевыми моделями, даже если на рынке есть их экземпляры в хорошем состоянии. Ведь это могут быть машины малораспространенных марок (например, китайские, малазийские, иранские) или откровенно бюджетные, “одноразовые” автомобили.

Техника. В указанных условиях избегайте машин со сложной технической начинкой – с малолитражными даунсайзинговыми двигателями, турбомоторами, трансмиссиями "с двумя сцеплениями", регулируемыми подвесками. Ремонтировать такие агрегаты не просто дороже, в некоторых регионах напрочь отсутствуют мастера, которым это по силам.

Вид топлива. Во многом это вопрос личных предпочтений, но есть еще соображения практичности. Говорящие о том, что пожилой дизель бывает очень дорогим в ремонте и обслуживании, а бензиновая машина с установленным ГБО имеет вдвое больше шансов получить горючее на АЗС военного времени.

Если машину покупают для эксплуатации во время войны, уместно позаботиться о ее "многотопливности". То есть удобный вариант – бензиновое авто с ГБО

Комплектации. Многое из привычных атрибутов комфорта можно найти и в машинах "народного" сегмента, нужно только выбрать подходящую комплектацию. Пусть это будет, скажем, не климат-контроль, а всего лишь кондиционер, и не преселективный робот-автомат, а обычная гидромеханическая АКП – но все равно, необходимый функционал вы получите.

Отдельно скажем, что независимо от марки и модели очень важно выбрать машину в хорошем состоянии. Ведь любой ремонт требует средств, особенно если речь идет об агрегатах или кузове. Смысла втягиваться в подобные заботы в условиях войны нет, поскольку как правило в конце концов дешевле и проще будет приобрести исправный автомобиль.

Рекомендация “Авто 24”

Коли уж нам пришлось вплотную столкнуться с войной, стоит на время забыть о таких понятиях как престижность и внешние эффекты. Во время общих лишений и ограничений действительно лучше иметь неприхотливую, практичную и технически надежную машину, которая кроме того не будет привлекать лишнего внимания.

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