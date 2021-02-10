Флагманский электро-седан EQS может получить 600-сильный мотор.

После премьеры EQA в прошлом месяце, руководитель операционной службы Mercedes-Benz заявил британскому изданию Autocar, что продолжается разработка электрокаров в исполнении AMG. Это довольно расплывчато, но Маркус Шефер добавил, что на пути более продуктивные версии EQA, EQB, EQS и EQE.

Узнайте также: Какие новинки Mercedes-Benz появятся в Украине в 2021 году

Компактный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA произвел мировой дебют 20 января, а на прошлой неделе уже начались его продажи в Украине. Немецкий испытатель предложил для кроссовера дизайнерское исполнение AMG Line, которое не предполагает улучшения производительности. Теперь же стало известно, что и этот, и три других электрокара будут иметь полноценные AMG-версии.

Когда переднемоторный EQA 250 был представлен, Mercedes подтвердил планы относительно “серии более атлетичных полноприводных моделей” с дополнительным двигателем сзади. Компания заявила, что эти варианты будут иметь мощность в 268 лошадиных сил или более.

На сколько больше и на сколько это будет лучше бензиновых аналогов – большой вопрос. AMG GLA 45 с двухлитровым турбомотором выдает 382 силы, а “более простой” GLA 35 может похвастаться отдачей мотора в 302 лошадиные силы.

По слухам, электрический аналог S-Class – Mercedes-AMG EQS, может иметь силовой агрегат с отдачей в 600 лошадиных сил, с которым будет равным своему бензиновому аналогу с 603-сильным 4-литровым мотором.

Также интересно: Mercedes-Benz S 500 4Matic 2021 года разогнали до максимума и проверили ускорение