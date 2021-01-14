Среди новинок – два электрических кроссовера.

Уже в первой половине 2021 года в Украине официально начнут продаваться электрические кроссоверы Mercedes-Benz EQC и EQA. Для поклонников роскоши с двигателем внутреннего сгорания прибудет седан Mercedes-Maybach S-Class. Кроме того, планируется появление совершенно нового поколения премиум-седана С-Class. Об этом сообщили в компании "Автокапитал", генеральном представительстве Mercedes-Benz в Украине.

Несмотря на карантин, в прошлом году Mercedes-Benz презентовал украинцам 6 премьер и стал лучшим успешным премиум-брендом в стране. За прошлый год было продано 2716 легковых автомобилей Mercedes-Benz, что на 25,5% больше прошлогоднего показателя.

Лучше всего продавалась модель GLE (857 единиц), поставил рекорд спортивный бренд Mercedes-AMG: этих авто приобрели 388 единиц (+33,8% до 2019 г.).

Напомним, как проходила презентация Mercedes-Benz S-Class.