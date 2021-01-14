Серед новинок – два електричні кросовери.

Вже в першій половині 2021 року в Україні офіційно почнуть продаватись електричні кросовери Mercedes-Benz EQC і EQA. Для шанувальників розкоші з двигуном внутрішнього згоряння прибуде седан Mercedes-Maybach S-Class. Окрім того, планується поява абсолютно нового покоління преміум-седану С-Class. Про це повідомили в компанії "АвтоКапітал", генеральному представництві Mercedes-Benz в Україні.

Незважаючи на карантин, в минулому році Mercedes-Benz презентував українцям 6 прем'єр і став найбільш успішним преміум-брендом в країні. За минулий рік було продано 2716 легкових автомобілів Mercedes-Benz, що на 25,5% більше минулорічного показника.

Найкраще продавалась модель GLE (857 одиниць), поставив рекорд спортивний бренд Mercedes-AMG: цих авто придбали 388 одиниць (+33,8% до 2019 р.).

Нагадаємо, як проходила презентація Mercedes-Benz S-Class.