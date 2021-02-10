Флагманський електро-седан EQS може отримати 600 сильний мотор.

Після прем’єри EQA минулого місяця, керівник операційної служби Mercedes-Benz заявив британському виданню Autocar, що триває розробка електрокарів у виконанні AMG. Це досить розпливчасто, але Маркус Шефер додав, що на шляху продуктивніші версії EQA, EQB, EQS та EQE.

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Компактний електричний кросовер Mercedes-Benz EQA справив світовий дебют 20 січня, а минулого тижня вже розпочались його продажі в Україіні. Німецький випробник запропонував для кросовера дизайнерське виконання AMG Line, яке не передбачає покращення продуктивності. Тепер же стало відомо, що і цей, і три інші електрокари матимуть повноцінні AMG-версії.

Коли передньомоторний EQA 250 був представлений, Mercedes підтвердив плани щодо “серії більш атлетичних повнопривідних моделей” з додатковим двигуном ззаду. Компанія заявила, що ці варіанти матимуть потужність у 268 кінських сил або більше.

На скільки більше і на скільки це буде краще за бензинові аналоги – велике питання. AMG GLA 45 з 2літровим турбомотором має видає 382 сили, а “простіший” GLA 35 може похвалитися віддачею мотора у 302 кінські сили.

За чутками, електричний аналог S-Class – Mercedes-AMG EQS, може мати силовий агрегат з віддачею у 600 кінських сил, з яким буде рівним своєму бензиновому аналогу з 603-сильним 4-літровим мотором.

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