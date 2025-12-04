Мобильный denta-проект облюбовал шасси MAN TGM 4х4: что за техника

Специально оборудованные автомобили созданы для оказания неотложной и плановой медицинской помощи непосредственно в прифронтовой полосе, всего в 40-50 километрах от передовых позиций.

В публикации пресс-службы Командования медицинских сил ВСУ не сообщается производитель, но в редакционном архиве еще с мая нынешнего года сохранились фотоснимки с техникой завода, где по техзаданию заказчика разработали надстройку такого спецтранспорта и начали его изготовление. И это – украинская компания

Читайте также Мини-госпиталь на колесах едет в Украину

Бергенская помощь разноплановая

Заказчиком и финансовым донором проекта выступил норвежский благотворительный фонд HMM Helsehjelp Ukraina, соучредителем и членом правления которого является врач украинского происхождения Анна Трибис (Anna Tribis) из госпиталя в городе Берген.

Как говорится в сообщении, эта благотворительная организация предоставляет Украине разноплановую помощь (см. видео внизу).

В мае подразделение "Птицы Мадьяра" получило мобильную стоматологическую клинику на базе грузового шасси MAN TGM 4x4. Фото: HMM Helsehjelp Ukraina

Только в denta-сегменте БФ HMM Helsehjelp Ukraina за годы полномасштабной войны профинансировал разработку и изготовление тринадцати мобильных стоматологических кабинетов. Вся эта техника со стоматологическими бригадами уже оказывает помощь в полевых условиях.

Полноприводный MAN у медиков в авторитете

Надстройка смонтирована на хорошо известных в войсках шасси полноприводных грузовых автомобилей MAN TGM 13.250, о которых редакция Авто24 писала неоднократно.

Читайте также Шотландцы пригнали для ВСУ мобильный стоматологический кабинет

Мощность в 250 л.с. и колесная формула 4х4 с односкатными шинами позволяют преодолевать как бездорожье, снежные заносы, так и быстро передвигаться по дорогам с твердым покрытием.

Благодаря этому мобильные стоматкабинеты быстро перемещаются из одного места в другое.

Гигиена, комфорт и практичность

Врачи выездной стоматологической службы получили даже аппарат цифрового минирентгена, чего не каждый стоматологический частный кабинет имеет.

Стационарного пространства здесь не так много, но оборудование автосалона не хуже кабинетного. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

В кубообразном каркасном фургоне из сэндвич-панелей есть два отсека – чистовой и черновой, предназначенных соответственно для лечения и обработки инструментария, бытово-гигиенических процедур.

Читайте также 100-местный финский автобус теперь перевозит 14 раненых в Украине

Такое разделение критически важно для соблюдения строгих гигиенических стандартов и предотвращения распространения инфекций во время медицинских манипуляций. Это демонстрирует профессиональный подход к организации рабочего пространства в полевых условиях.

По словам Анны Трибис, украинский мобильный стоматкабинет демонстрировался руководителям медицинского командования НАТО и получил положительную оценку. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

Что в перечне оборудования конкретно

Мобильный стоматологический блок оснащен современным оборудованием, соответствующим высоким медицинским стандартам. В состав оборудования входят:

Стоматологические кресла – эргономичные и функциональные, обеспечивают комфорт как для пациента, так и для врача.

Рентгеновские аппараты – позволяют проводить точную диагностику на месте.

Стерилизаторы – обеспечивают высокий уровень гигиены и безопасности процедур.

Автономные системы – комплексы оборудованы системами климат-контроля для поддержания оптимальной температуры и автономными источниками питания, что делает их независимыми от внешних коммуникаций.

Читайте также Из чего состоит мобильная хирургическая операционная для военных: фото, видео

Как в стационаре, но передвижной

В салоне автомобильной надстройки все оборудование идентично стационарным кабинетам, хотя пространства не так уж и много.

Анна Трибис заверила наших армейских медиков: помощь из Бергена шла, идти и будет идти дальше, в том числе и для полевых выездов. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

Есть резервуары для воды, бойлеры для ее подогрева, системы конвекторного отопления, кондиционеры и тому подобное.

Электроснабжение 220В от генератора для полевых условий и от бытовой сети ЛЭП, где это возможно.