Мобільний denta-проєкт вподобав шасі MAN TGM 4х4: що за техніка

Спеціально обладнані автомобілі створені для надання невідкладної та планової медичної допомоги безпосередньо у прифронтовій смузі, всього за 40-50 кілометрів від передових позицій.

У публікації пресслужби Командування медичних сил ЗСУ не повідомляється виробник, але в редакційному архіві ще з травня нинішнього року збереглися фотознімки з технікою заводу, де за техзавданням замовника розробили надбудову такого спецтранспорту та почали його виготовлення. І це – українська компанія

Читайте також Міні-госпіталь на колесах їде в Україну

Бергенська допомога різнопланова

Замовником та фінансовим донором проєкту виступив норвезький благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina, співзасновником та членом правління якого є лікар українського походження Анна Трібіс (Anna Tribis) з госпіталю в місті Берген.

Як йдеться у повідомленні, ця благодійна організація надає Україні різнопланову допомогу (див. відео внизу).

У травні підрозділ "Птахи Мадяра" отримав мобільну стоматологічну клініку на базі вантажного шасі MAN TGM 4x4. Фото: HMM Helsehjelp Ukraina

Лише в denta-сегменті БФ HMM Helsehjelp Ukraina за роки повномасштабної війни профінансував розробку і виготовлення тринадцяти мобільних стоматологічних кабінетів. Вся ця техніка з стоматологічними бригадами вже надає допомогу у польових умовах.

Повнопривідний MAN у медиків в авторитеті

Надбудова змонтована на добре знаних у військах шасі повнопривідних вантажних автомобілів MAN TGM 13.250, про які редакція Авто24 писала неодноразово.

Читайте також Шотландці пригнали для ЗСУ мобільний стоматологічний кабінет

Потужність у 250 к.с. та колісна формула 4х4 з односкатними шинами дозволяють долати як бездоріжжя, снігові перемети, так і швидко пересуватися дорогами з твердим покриттям.

Завдяки цьому мобільні стоматкабінети швидко переміщаються з одного місця в інше.

Гігієна, комфорт і практичність

Лікарі виїзної стоматологічної служби отримали навіть апарат цифрового мінірентгена, чого не кожен стоматологічний приватний кабінет має.

Стаціонарного простору тут не так багато, але обладнання автосалону не гірше кабінетного. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

В кубоподібному каркасному фургоні з сендвіч-панелей є два відсіки – чистовий та чорновий, призначених відповідно для лікування та обробки інструментарію, побутово-гігієнічних процедур.

Читайте також 100-місний фінський автобус тепер перевозить 14 поранених в Україні

Такий поділ критично важливий для дотримання суворих гігієнічних стандартів та запобігання поширенню інфекцій під час медичних маніпуляцій. Це демонструє професійний підхід до організації робочого простору в польових умовах.

За словами Анни Трібіс, український мобільний стоматкабінет демонструвався очільникам медичного командування НАТО й отримав схвальну оцінку. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

Що у переліку обладнання конкретно

Мобільний стоматологічний блок оснащений сучасним обладнанням, що відповідає високим медичним стандартам. До складу устаткування входять:

Стоматологічні крісла – ергономічні та функціональні, забезпечують комфорт як для пацієнта, так і для лікаря.

Рентгенівські апарати – дозволяють проводити точну діагностику на місці.

Стерилізатори – забезпечують високий рівень гігієни та безпеки процедур.

Автономні системи – комплекси обладнані системами клімат-контролю для підтримки оптимальної температури та автономними джерелами живлення, що робить їх незалежними від зовнішніх комунікацій.

Читайте також З чого складається мобільна хірургічна операційна для військових: фото, відео

Як в стаціонарі, але пересувний

В салоні автомобільної надбудови все обладнання ідентичне стаціонарним кабінетам, хоча простору не так уже й багато.

Анна Трібіс запевнила наших армійських медиків: допомога з Бергена йшла, йти і йтиме далі, у тому числі й для польових виїздів. Фото HMM Helsehjelp Ukraina

Є резервуари для води, бойлери для її підігріву, система конвекторного опалення, кондиціонери тощо.

Електропостачання 220В від генератора для польових умов та від побутової мережі ЛЕП, де це можливо.