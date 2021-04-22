На Шанхайском автосалоне немецкий производитель представил шесть новинок, пять из которых – кроссоверы. Есть и электрические модели.

Стенд Volkswagen на Auto Shanghai украсили такие новинки: ID6 X, ID6 Crozz, Teramont, Teramont X, Golf GTI и Talagon.

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ID6 X, ID6 Crozz – новейшие представители семейства электрокаров Volkswagen – произвели публичный дебют, после официального онлайн-запуска. Немецкий бренд также продолжает обновлять и расширять свою линейку автомобилей с ДВС и очередным пополнением в ней стали кроссоверы Teramont и Teramont X, абсолютно новый спортивный хэтчбек Golf GTI и показанный впервые, большой внедорожник Talagon.

ID6 X и ID6 Crozz

Флагманский внедорожник из линейки ID, построенный на платформе MEB, обещает непревзойденное пространство внутри и запас хода до 580 километров. Он имеет длинную колесную базу в 2 965 миллиметров и может компоноваться 6- или 7-местным салоном. С этими новинками, а также другими, которые будут представлены в этом году, Volkswagen продолжит расширять присутствие электрокаров в Китае, чтобы к 2030 году иметь 50 процентов батарейных машин в своем портфеле.

Teramont и Teramont X

Линейка моделей SAIC-Volkswagen обновилась с выходом Teramont, которому улучшили дизайн и технологическую оснастку. Новая электроника позволяет получить больше функций касания, включая внутреннее освещение и задний кондиционер, а водителю будут помогать усовершенствованные системы, такие как Travel Assist. Полноразмерный 7-местный Teramont имеет 5 052 миллиметров длины, 1 989 – ширины и 1 773 – высоты, а колесная база составляет 2 980 миллиметров.

Его брат, совершенно новый Teramont X, обеспечен спортивным стилем R-Line. Он короче Teramont, но при длине 4 917 миллиметров имеет такую ​​же колесную базу в 2 980 миллиметров. Обе модели оснащены 2-литровым турбомотором с отдачей в 186 лошадиных сил для Teramont и 220 сил – для Teramont Х.

Golf GTI

Для Китая Golf GTI будет выпускать совместное предприятие FAW-Volkswagen. Новый GTI имеет матричные светодиодные фары, улучшенное рулевое управление и многофункциональный кожанный гоночный руль, спортивную подвеску, большие колеса и много других особенностей, которые ставят его над другими версиями Golf восьмого поколения.

Благодаря новой платформе MQB Evo, абсолютно новый Golf GTI имеет широкие возможности для соединения с гаджетами пользователя, оснащен самыми современными технологиями и системами для интуитивного использования и захватывающего вождения. Golf GTI оснащен системой динамического управления шасси (DCC), что обеспечивает выбор режима вождения, а также прогрессивной системой электрического усилителя руля для лучшей управляемости.

Спортивный хэтчбек оснащен 2-литровым турбодвигателем с максимальной мощностью в 220 лошадиных сил и крутящим моментом в 350 ньютон-метров, который обеспечивает возможность разгона от 0 до 100 километров в час за 7,1 секунды.

Talagon

Новый Talagon – еще один представитель семейства FAW-Volkswagen. Он открывает новый сегмент, является идеальным сочетанием внедорожника и семейного автомобиля. "Талагон" имеет длину 5 152 миллиметра, ширину – 2 000, высоту 1 795 и колесную базу в 2 980 миллиметров. Салон может вместить 6 или 7 человек. Интерьер оснащен новейшей генерацией кокпита Innovision и имеет "плавающий" дизайн. Вершина модельного ряда Volkswagen в Китае оснащается 2,5-литровым двигателем V6, новейшей коробкой передач DQ501 и полноприводной трансмиссией 4MOTION.