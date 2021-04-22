На Шанхайському автосалоні німецький виробник презентував шість новинок, п'ять з яких – кросовери. Є й електричні моделі.

Стенд Volkswagen на Auto Shanghai прикрасили такі новинки: ID6 X, ID6 Crozz, Teramont, Teramont X, Golf GTI та Talagon.

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ID6 X, ID6 Crozz – найновіші представники сімейства електрокарів Volkswagen – справили публічний дебют, після офіційного онлайн-запуску. Німецький бренд також продовжує оновлювати та розширювати свою лінійку автомобілів з ДВЗ і черговим поповненням у ній стали кросовери Teramont та Teramont X, абсолютно новий спортивний хетчбек Golf GTI та показаний вперше, великий позашляховик Talagon.

ID6 X та ID6 Crozz

Флагманський позашляховик з лінійки ID, побудований на платформі MEB, обіцяє неперевершений простір всередині і запас ходу до 580 кілометрів. Він має довгу колісну базу у 2965 міліметрів і може компонуватись 6- або 7-місним салоном. З цими новинками, а також іншими, які будуть представлені цього року, Volkswagen продовжить розширювати присутність електрокарів у Китаї, аби до 2030 року мати 50 відсотків батарейних машин в своєму портфелі.

Teramont та Teramont X

Лінійка моделей SAIC-Volkswagen оновилась з виходом Teramont, якому покращили дизайн та технологічне оснащення. Нова електроніка дозволяє отримати більше функцій керування дотиком, включаючи внутрішнє освітлення та задній кондиціонер, а водієві допомагатимуть вдосконалені системи, такі як Travel Assist. Повнорозмірний 7-місний Teramont має 5052 міліметрів довжини, 1989 – ширини і 1773 – висоти, а колісна база становить 2980 міліметрів.

Його брат, абсолютно новий Teramont X, забезпечений спортивним стилем R-Line. Він коротший за Teramont, але при довжині 4917 міліметрів має таку ж колісну базу у 2980 міліметрів. Обидві моделі оснащені 2-літровим турбомотором з віддачею у 186 кінських сил для Teramont та 220 сил – для Teramont Х.

Golf GTI

Для Китаю Golf GTI випускатиме спільне підприємство FAW-Volkswagen. Новий GTI має матричні світлодіодні фари, покращене рульове управління та багатофункціональне шкіряне гоночней кермо, спортивну підвіску, великі колеса та багато інших особливостей, які ставлять його над іншими версіями Golf восьмого покоління.

Завдяки новій платформі MQB Evo, абсолютно новий Golf GTI має широкі можливості для з’єднання з гаджетами користувача, оснащений найсучаснішими технологіями та системами для інтуїтивного використання та захоплюючого водіння. Golf GTI оснащений системою динамічного управління шасі (DCC), що забезпечує вибір режиму водіння, а також прогресивною системою електричного підсилювача керма для кращої керованості.

Спортивний хетчбек оснащений 2-літровим турбодвигуном з максимальною потужністю у 220 кінських сил і крутним моментом у 350 ньютон-метрів, який забезпечує можливість розгону від 0 до 100 кілометрів на годину за 7,1 секунди.

Talagon

Новий Talagon – ще один представник родини FAW-Volkswagen. Він відкриває новий сегмент, що є ідеальним поєднанням позашляховика та сімейного автомобіля. “Талагон” має довжину 5152 міліметр, ширину – 2000, висоту 1795 і колісну базу у 2980 міліметрів. Салон може вмістити 6 або 7 осіб. Інтер'єр оснащений новітньою генерацією кокпіту Innovision і має “плаваючий” дизайн. Вершина модельного ряду Volkswagen у Китаї оснащується 2,5-літровим двигуном V6, найновішою коробкою передач DQ501 та повнопривідною трансмісією 4MOTION.