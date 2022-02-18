Оба будут выпускаться на новом заводе в США, в который японский производитель инвестировал полмиллиарда долларов.

Тизерные изображения не слишком показательны, они позволяют увидеть передние части машин с включенными осветительными приборами. Обе будущие новинки имеют подобные формы, даже выштамповки на капотах, но оптика Nissan имеет горизонтальную ориентацию, тогда как Infiniti демонстрирует вертикальные световые полосы.

Узнайте также: Renault показала кроссовер с обычным мотором, работающим на водороде

Оба бренда готовят дебют новых электрических кроссоверов и оба они будут производиться на заводе Nissan в Кантоне, штат Миссисипи. Сейчас завод выпускает модели Altima, Frontier и Titan, но Nissan инвестирует пол миллиарда долларов на его модернизацию и обучение работников для производства электромобилей.

Nissan показал затемненный кадр передней части кроссовера с ракурса 3/4. В нем узнается стилистика Nissan Ariya, появление которого у дилеров ожидается осенью этого года.

Тизер Infiniti также не показывает много, но демонстрирует вертикальные линии оптики, выстроенные полумесяцем – такого элемента не было у предыдущих концептов марки, Qs Inspiration и QX Inspiration. Однако чуть раньше Infiniti уже засветила в прямом и переносном значении оптику, показанную на свежем тизере. Правда, в видео перед этими кадрами был показан концепт Qs Inspiration, из-за чего создавалось впечатление, будто демонстрируется его оптика. На самом же деле светотехника Qs Inspiration выглядит так:

В видео ниже показана не только передняя часть неизвестного концепта, но и задняя. Причем она размещена на корме лифтбека или купеобразного кроссовера.

Производство этих моделей начнется не ранее 2025 года, поэтому мы наверняка еще не раз увидим детали этих концептов, а затем и серийных версий электрических новинок Nissan и Infiniti. По плану японского производителя, к 2030 году под брендом Nissan будет продаваться 23 электрифицированные модели, 15 из которых будут полностью электрическими. Такую же стратегию провозгласил и бренд Infiniti.