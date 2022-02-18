Обидва будуть випускатись на новому заводі у США, в який японський виробник інвестував пів мільярда доларів.

Тизерні зображення не надто показові, вони дозволяють побачити передні частини машин з увімкненими освітлювальними приладами. Обидві майбутні новинки мають подібні форми, навіть виштамповки на капотах, але оптика Nissan має горизонтальну орієнтацію, тоді як Infiniti демонструє вертикальні світлові смуги.

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Обидва бренди готують дебют нових електричних кросоверів і обидва вони будуть виготовлятися на заводі Nissan в Кантоні, штат Міссісіпі. Зараз завод випускає моделі Altima, Frontier і Titan, але Nissan інвестує пів мільярда доларів на його модернізацію та навчання працівників для виробництва електромобілів.

Nissan показав затемнений кадр передньої частини кросовера з ракурсу 3/4. У ньому впізнається стилістика Nissan Ariya, поява якого у дилерів очікується восени цього року.

Тизер Infiniti також не показує багато, але демонструє вертикальні лінії оптики, вишикувані півмісяцем – такого елементу не було у попередніх концептів марки, Qs Inspiration та QX Inspiration. Однак трохи раніше Infiniti вже засвітила у прямому й переносному значенні оптику, показану на свіжому тизері. Щоправда, у відео перед цими кадрами був показаний концепт Qs Inspiration, через що складалось враження, ніби демонструється його оптика. Насправді ж світлотехніка Qs Inspiration виглядає так:

У відео нижче показано не лише передню частину невідомого концепта, а й задню. Причому вона розміщена на кормі ліфтбека чи купеподібного кросовера.



Виробництво цих моделей розпочнеться не раніше 2025 року, тому ми напевне ще не раз побачимо деталі цих концептів, а потім і серійних версій електричних новинок Nissan та Infiniti. За планом японського виробника, до 2030 року під брендом Nissan буде продаватись 23 електрифіковані моделі, 15 з яких будуть повністю електричними. Таку ж стратегію проголосив і бренд Infiniti.