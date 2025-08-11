Новый Citroёn C3 Aircross уже в Украине: какая цена

Абсолютно новый C3 Aircross создан на платформе Smart Car, которую также используют Fiat Grande Panda и Opel Frontera. В Украине кроссовер представлен в бензиновом варианте с турбодвигателем 1.2 PureTech в паре с классической 6-ступенчатой МКПП, а также в гибридном исполнении 1.2 Hybrid на базе того же двигателя.

Читайте также: В Тернополе открыли дворец для французских авто

В обычном исполнении силовой агрегат генерирует 100 л.с. и имеет расход на уровне 5,2 литров на 100 км в смешанном цикле, тогда как мягкая гибридная установка имеет мощность в 136 л.с. благодаря электромотору на 15,6 кВт, питается от батареи емкостью 0,9 кВт-ч. Автопроизводитель говорит, что гибридная версия имеет расход на уровне 4,5 л/100 км благодаря электрификации и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссии e-DCS.

Длина нового Citroёn C3 Aircross составляет 4 395 мм, а колесная база – 2 670 мм, что гарантирует хороший запас пространства в салоне для пассажиров передних и задних сидений. Кроме того, модель имеет отличный объем багажника в 460 литров, который можно увеличить до 1600 литров, если сложить спинки заднего ряда. К тому же дополнительный багаж можно разместить в специальном боксе на крыше, ведь кроссовер оснащен рейлингами.

Также интересно: Тест-драйв Citroen e-C4: наслаждение комфортом

В салоне автомобиль имеет цифровую панель приборов и большой 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа с камерой заднего вида, беспроводное зарядное устройство для смартфона, подогрев руля и сидений, электрический стояночный тормоз и тому подобное. Покупатели смогут выбрать среди большого количества расцветок кузова, в частности в двухцветном исполнении с черной или белой крышей.

Базовая комплектация C3 Aircross называется Plus и доступна только для бензиновой версии и отличается стальными 17-дюймовыми дисками, что вместе с клиренсом в 200 мм и защитными накладками на кузове позволяют съезжать на легкое бездорожье. Также в перечень оснащения входит отделкой салона Urban Bronze из серой ткани. Цена Citroёn C3 Aircross 1.2 PureTech 100 МКПП-6 в комплектации PLUS – от 835 000 гривен.

Читайте также: Обновленный Сітгоёп Jumper: стали известны версии и цена

Флагманская версия MAX, что доступна для гибрида, имеет легкосплавные диски, особые LED-фонари сзади и элегантную отделку салона Metropolitan Grey. Гибридный вариант в этой комплектации будет представлен в Украине вскоре, а его стоимость объявят позже.