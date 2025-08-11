Новий Citroёn C3 Aircross вже в Україні: яка ціна

Абсолютно новий C3 Aircross створено на платформі Smart Car, яку також використовують Fiat Grande Panda та Opel Frontera. В Україні кросовер представлений у бензиновому варіанті з турбодвигуном 1.2 PureTech у парі з класичною 6-ступеневою МКПП, а також у гібридному виконанні 1.2 Hybrid на базі того ж двигуна.

У звичайному виконанні силовий агрегат генерує 100 к.с. та має витрати на рівні 5,2 літрів на 100 км у змішаному циклі, тоді як м’яка гібридна установка має потужність в 136 к.с. завдяки електромотору на 15,6 кВт, що живиться від батареї ємністю 0,9 кВт-год. Автовиробник каже, що гібридна версія має витрати на рівні 4,5 л/100 км завдяки електрифікації та 6-ступеневій роботизованій трансмісії e-DCS.

Довжина нового Citroёn C3 Aircross становить 4 395 мм, а колісна база – 2 670 мм, що гарантує гарний запас простору в салоні для пасажирі передніх та задніх сидінь. Крім того, модель має відмінний об’єм багажнику в 460 літрів, котрий можна збільшити до 1600 літрів, якщо скласти спинки заднього ряду. До того ж додатковий багаж можна розмістити у спеціальному боксі на даху, адже кросовер оснащено рейлінгами.

В салоні автівка має цифрову панель приладів та великий 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа з камерою заднього виду, бездротовий зарядний пристрій для смартфона, підігрів керма та сидінь, електричне стоянкове гальма тощо. Покупці зможуть обрати серед великої кількості забарвлення кузова, зокрема у двоколірному виконанні з чорним або білим дахом.

Базова комплектація C3 Aircross має назву Plus і доступна лише для бензинової версії й вирізняється сталевими 17-дюймовими дисками, що разом з кліренсом у 200 мм та захисними накладками на кузові дозволяють з’їжджати на легке бездоріжжя. Також в перелік оснащення входить оздобленням салону Urban Bronze з сірої тканини. Ціна Citroёn C3 Aircross 1.2 PureTech 100 МКПП-6 в комплектації PLUS – від 835 000 гривень.

Флагманська версія MAX, що доступна для гібрида, має легкосплавні диски, особливі LED-ліхтарі позаду та елегантне оздоблення салону Metropolitan Grey. Гібридний варіант у цій комплектації буде представлений в Україні незабаром, а його вартість оголосять згодом.