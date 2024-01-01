Новый Jeep Compass показали еще до премьеры

Как пишет Carscoops, если изображения, взяты с бразильского веб-сайта Quatrorodas, достоверны, Jeep Compass нового поколения будет иметь более квадратный дизайн, по сравнению с предшественником. Внешность модели напоминает стиль меньшего Jeep Avenger.

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На фото презентованы все версии модели. Лаймово-зеленая, похоже, является полностью электрическим вариантом, о чем свидетельствует логотип “e” на двери багажника. Белая модель с черными пластиковыми защитными элементами, вероятно, является предварительным просмотром флагманской комплектации Trailhawk.

Изображения интерьера позволяют увидеть новый дисплей мультимедиа, установленный над центральной консолью с физическими кнопками и алюминиевыми акцентами.

Известно, что новый Jeep Compass будет использовать платформу STLA Medium, что уже используется в Peugeot 3008/5008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Эксперты предполагают, что электрический вариант кроссовера будет использовать трансмиссию Peugeot e-3008 на 325 л.с. и батареями емкостью 73 и 97 кВт-ч на выбор.

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Компания Stellantis подтвердила, что производство нового Jeep Compass начнется в Италии в конце 2025 года. Хотя североамериканские модели сначала должны были сойти с конвейера в Канаде, начиная с 2026 года, задержки, связанные с тарифами США на импортные автомобили, отсрочили запуск модели.